Τα 4.200 έφτασαν τα αιτήματα στην εκκίνηση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για 10.000 μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται από την αγορά εργασίας για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά μητέρες ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ήδη οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, από την έναρξη του προγράμματος, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων, και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 101.813.625 ευρώ, ο οποίος χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, ώστε να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες — και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων — που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εργαστούν, σε αυτή τη φάση, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Όσον αφορά το ύψος της επιχορήγησης, για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, καλύπτεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως. Για μακροχρόνια άνεργες ή και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στη σχετική υπηρεσία για τη συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών σε προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι:

- άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και

- άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, μητέρες ανηλίκων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενες, επιπρόσθετα, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

β. να είναι Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι εργοδότες επιχορηγούνται για κάθε άτομο πλήρους ή μερικής απασχόλησης που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για 3 επιπλέον μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του δωδεκαμήνου.

Επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.