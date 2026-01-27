Στόχος του υπουργείου είναι το νέο πρόγραμμα να «τρέξει» εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Ανοιχτό και αδιευκρίνιστο παραμένει το ύψος του ποσού για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ) που πλέον θα δίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση για το μέγεθος της ενίσχυσης.

Ωστόσο θα καταβληθούν κανονικά τα αναδρομικά ποσά από τον Φεβρουάριο του 2024 σε περίπου 400.000 δικαιούχους που λαμβάνουν το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όπως έχει γράψει το Dnews, ο πλήρης ανασχεδιασμός του πρώην Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ), που προωθεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προβλέπει την αναδρομική καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από τον Φεβρουάριο του 2024. Πλέον η στήριξη θα είναι μηνιαία και θα δίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την παροχή σε είδος στην άμεση οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων.

Στόχος του υπουργείου είναι το νέο πρόγραμμα να «τρέξει» εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, κλείνοντας ταυτόχρονα τις εκκρεμότητες που άφησε πίσω του το ΤΕΒΑ.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα λειτουργούσε κυρίως μέσω της διανομής υλικής βοήθειας, μέσα από σύνθετες, χρονοβόρες και συχνά κατακερματισμένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Τι αλλάζει στο ΤΕΒΑ

- Προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου, κεντρικού συστήματος για όλη τη χώρα, κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια, αντί να συνεχίζουν οι διαφορετικές, κατακερματισμένες πρακτικές ανά περιφέρεια.

- Η βοήθεια θα χορηγείται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών ή voucher, αντικαθιστώντας τη φυσική διανομή προϊόντων που συχνά έφτανε με καθυστέρηση στους δικαιούχους.

- Η κυβέρνηση υπόσχεται μείωση της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών διαγωνισμών, αφού προηγουμένως η πολυπλοκότητα αυτή κόστιζε σε χρόνο και χρήμα, με αποτέλεσμα η βοήθεια να μην φτάνει εγκαίρως.

- Στόχος είναι να κατευθύνεται μεγαλύτερο μέρος των πόρων απευθείας στους δικαιούχους, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε, λόγω κακής διαχείρισης και υψηλού διαχειριστικού κόστους.

- Η αλλαγή θέλει να ενισχύσει την ελευθερία επιλογής προϊόντων και την αξιοπρέπεια των δικαιούχων, ενώ για χρόνια η ουσιαστική στήριξη περιοριζόταν από ουρές, σημεία διανομής και στιγματισμό.

- Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος σχεδιασμός έχει λάβει πλήρη θεσμική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.