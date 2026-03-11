«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας», τονίζει ο πρωθυπουργός.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας, βραβείο που απονέμει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισημαίνει ότι ο Γιάννης που είναι μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, «ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη» και εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2031626647334482292}

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2031626649121206423}