«Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή που θα κάνει συστάσεις προς την κυβέρνηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καθήκον μας η πυρηνική ενέργεια να είναι κομμάτι της λύσης, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, κατά την οποία γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα θα συστήσει υπουργική επιτροπή που θα εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Αρχικά τόνισε ότι η Ελλάδα «δεν είναι μία πυρηνική χώρα». Πρόσθεσε πως «Ποτέ δεν πήραμε δέσμευση για την πυρηνική ενέργεια (...) Εχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Αναγνωρίζω τη βασική πραγματικότητα: δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα όσα επιθυμούμε στην Ευρώπη χωρίς την πυρηνική ενέργεια».

Υπογράμμισε ότι είναι ξεκάθαρο πως «επανακάμπτει η πυρηνική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι αρκετές χώρες επανεξετάζουν τη στάση τους.

«Έχει έρθει η ώρα και για την Ελλάδα να εξερευνήσει τις δυνατότητες αξιοποίησής της και ειδικά αν οι αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο», υπογράμμισε.

«Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή που θα κάνει συστάσεις προς την κυβέρνηση», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν πολύ γρήγορές μεταβολές στην τεχνολογία και πως γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί. «Όσο και να επεκτείνουμε τις ΑΠΕ θα χρειαζόμαστε τεχνολογία που θα μπορεί να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Και πέραν της Ελλάδος ο συγκεκριμένος τομέας χρειάζεται ανασύνταξη. Οι δικοί μας κανονισμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύπλοκοι. Είναι προβλήματα που δημιουργήσαμε οι ίδιοι και μπορούμε να επιλύσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται πολύ η Ελλάδα είναι η πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία επισημαίνοντας πως αφορά τεχνολογία που αξιοποιείται εδώ και δεκαετίες στον στρατό.

«Δεν έχουμε καμία αξιόπιστη λύση για να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα στην ναυτιλία. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελέσει κόμματι αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα θέλει να έχει την προμετωπίδα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι φίλος της πυρηνικής ενέργειας, είτε η πυρηνική ενέργεια παίξει ρόλο στην Ελλάδα είτε όχι», υπογράμμισε.

«Σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και η πυρηνική ενέργεια να είναι κομμάτι της λύσης», τόνισε.