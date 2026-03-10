«Χάρη στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η Κύπρος σήμερα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέχεται τη συνδρομή αυτής».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, όπου τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ενισχύει το στρατό κατοχής στην Κύπρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να θέσει το ζήτημα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να διεκδικήσει την αυτονόητη καταδίκη των παράνομων πρακτικών της Τουρκίας στα συμπεράσματα της συνεδρίασης. Επισήμανε πως η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται σε περιοχές υπό κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τόνισε την ανάγκη για σαφή και δριμεία κριτική από την Ευρώπη. Είπε χαρακτηριστικά ότι: «Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει μια δριμεία κριτική στα συμπεράσματα από όλη την Ευρώπη, αυτής της παράνομης πρακτικής της Τουρκίας. Σήμερα η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ενισχύοντας το στρατό κατοχής. Δεν βοηθάει την Κύπρο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί. Περιμένουμε λοιπόν τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες».

Αναφερθείς στη στάση της χώρας μας προς την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε ότι «εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι έπρεπε να πάμε στην Κύπρο και καλώς πήγαμε. Πρέπει όμως η Νέα Δημοκρατία, όταν έρχεται και προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό είναι ένα έργο δικό της, να τιμάει και την πορεία της χώρας διαχρονικά» και υπενθύμισε ότι «όλα αυτά που σήμερα συμβαίνουν - δεν είναι δεδομένα - έχουνε χτιστεί πάνω σε μια εθνική στρατηγική όλων των κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ - με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δεν ήμασταν εμείς η παράταξη του δόγματος “η Κύπρος κείται μακράν”. Είναι ευτυχές ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει μια άλλη στάση και, χάρη στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η Κύπρος σήμερα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέχεται τη συνδρομή αυτής».

Για την ακρίβεια και τους φόρους: «Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να δοκιμάζει τα όρια των Ελλήνων πολιτών και την αισχροκέρδεια να τους χτυπά την πόρτα στο βωμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη διαχείριση της κυβέρνησης ως «αποτυχημένη. Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στην ανάρτησή του, είπε το κατά τη γνώμη μου ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, ότι “θα καταφέρουμε να κατανικήσουμε και τις νέες προκλήσεις, με την ίδια συνέπεια που νικήσαμε και τις προηγούμενες”. Όλοι ξέρουμε ότι η χώρα μας έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ζει σε εικονική πραγματικότητα».

Πρόσθεσε, δε, ότι «είμαστε πέμπτη χώρα με τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης το διάστημα αυτό, το 2025 .Έχουμε από τους πιο υψηλούς ΦΠΑ. Άρα έχουμε πάρα πολλές επιβαρύνσεις. Και είμαστε η χώρα που έχει υπερπλεονάσματα άρα προφανώς υπάρχει ο χώρος, ο δημοσιονομικός, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων από πλευράς της κυβέρνησης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα και το πολιτικό διακύβευμα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αντιπαραθετικά προγράμματα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποπνέει μια αξιοπιστία. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για τα εθνικά θέματα και την κοινωνία, ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυβέρνησης».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του σταχυολόγησε τα εξής: «Η κυβέρνηση, για παράδειγμα, έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα funds με εξήντα χιλιάδες πλειστηριασμούς το χρόνο ενώ εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, λέμε για προστασία της α’ κατοικίας. Η κυβέρνηση επιτρέπει, στην ουσία, τη μείωση των συντάξεων αφού η αύξησή τους είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέο ΕΚΑΣ και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε και στο στεγαστικό ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του αναφέρει ολόκληρο σχεδιασμό που περιλαμβάνει την προσφορά κοινωνικών κατοικιών, δε γίνεται μόνο με επιδοτήσεις να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία με το ΠΑΣΟΚ ξαναείδε τη δυνατότητα φθηνής στέγης, θα το εγγυηθούμε ξανά.

Θα το κάνουμε όπως το έκαναν και άλλες χώρες. Δεν είμαστε μάγοι. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν έκανε χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης για να λύσει το στεγαστικό παρά το έδωσε σε κολλητούς. Αυτή είναι η κεντρική διαχωριστική γραμμή, οι προτεραιότητες που υπάρχουν».