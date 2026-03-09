«Είναι άλλο πράγμα να μονιμοποιήσεις τη λογική των pass και άλλο να κάνεις χρήση συγκεκριμένων όταν το επιτάσσουν επείγουσες καταστάσεις.»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε σημερινές του δηλώσεις στο MEGA αναφερόμενος στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε ότι η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Όπως σημείωσε, η ένταση στην περιοχή μπορεί να διαταράξει τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι το Ιράν αποτελεί χώρα με ισχυρό αποτύπωμα στην παραγωγή ενέργειας.

«Η συνθήκη αυτή θα διαταράξει πλήρως τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θα έχουμε και επιπτώσεις στασιμοπληθωριστικές. Άρα πρέπει να υπάρξουν εμπροσθοβαρείς πολιτικές στήριξης για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, γιατί θα έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις όταν η τιμή του πετρελαίου φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει δυσανάλογα υψηλό ενεργειακό κόστος σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας πρόσφατη ανάρτησή του σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη όσον αφορά στην τιθάσευση της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Αυτά ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγονται», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τόνισε την ανάγκη άμεσων μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας, όπως η επιδότηση στην ενέργεια και η εξέταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, τα μέτρα τύπου «pass» δεν πρέπει να αποτελούν μόνιμη πολιτική, αλλά να χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες συνθήκες.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω οικονομικής στήριξης των κρατών-μελών, ακόμη και η πιθανή παράταση του Ταμείο Ανάκαμψης, εάν η Ευρώπη βρεθεί αντιμέτωπη με νέες γεωπολιτικές κρίσεις.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και την υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator spyware, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το δικαστήριο έκανε λόγο για κατ’ έγκληση αδίκημα, τονίζοντας πως αρκετά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν υπέβαλαν σχετική έγκληση ούτε παρέστησαν ως πολιτική αγωγή.

«Υπάρχει το αδίκημα της κατασκοπείας. Ένας υπουργός που θέλει να μάθει αν υπήρχαν κατάσκοποι στη χώρα πρέπει να δώσει το κινητό του, να δηλώσει αν γνωρίζει απόρρητες πληροφορίες και να προχωρήσει σε έγκληση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι – κατά το ΠΑΣΟΚ – οι αρμόδιοι υπουργοί δεν συνέδραμαν στην έρευνα.