Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι τηρεί σιγή ιχθύος για τις υποκλοπές.

«Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, καμία χρήση βάσεων για στρατιωτικές επιχείρησης» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «υποχρέωση της Ελλάδας είναι η στήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού.

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ζήτημα της Κύπρου, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία υιοθέτησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα για την Κύπρο και που, ως κυβέρνηση, πήρε τις πρωτοβουλίες για να πετύχει τη μεγάλη εθνική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι λόγω αυτών των ζητημάτων έχουμε και τη συνδρομή των εταίρων για τη στήριξη της Κύπρου, η οποία αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της χώρας μας. Είναι στρατηγική επιλογή η ενότητα του ελληνισμού και η προστασία του».

Τόνισε ξεκάθαρα, ωστόσο, ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι «Καμία εμπλοκή, άρα και καμία χρήση των βάσεων της χώρας για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Όχι επειδή το Ιράν είναι καλό, αλλά επειδή δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση και νομιμοποίηση για αυτές τις συγκεκριμένες ενέργειες. Από θέση αρχής, όχι ως σημαία ευκαιρίας, για εμάς πυξίδα είναι το διεθνές δίκαιο. Και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να ασκείται η εξωτερική πολιτική είναι τα εθνικά μας συμφέροντα και συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Θέλουμε πάντα η χώρα μας να είναι παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας. Και θέλουμε ειρήνευση με διπλωματικές λύσεις».

Τσουκαλάς για υποκλοπές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, υπενθυμίζοντας αρχικά ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ που το αποκάλυψε το 2022.

Κατηγόρησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη για ανακριβείς τοποθετήσεις επί του θέματος λέγοντας πως «Δεν χρειάζεται να είναι καθηγητής νομικής κάποιος για να αντιληφθεί ότι η παραβίαση απορρήτου του τηλεφώνου ενός κορυφαίου Υπουργού, που μπορεί να συμμετέχει στον ΚΥΣΕΑ, να συνομιλεί καθημερινά με τον Πρωθυπουργό ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, συγκροτεί υπό προϋποθέσεις τα κακουργήματα των άρθρων 148 και 292α του Ποινικού Κώδικα. Αυτό που πρέπει να κάνει ένα πρόσωπο αν θέλει να συνδράμει τις αρχές ως θύμα του Predator για να αποκαλυφθεί αν υπήρξε αυτό το ποινικό αδίκημα: Να παραδώσει το κινητό του για να γίνει έλεγχος αν παραβιάστηκε, να καταθέσει αν πράγματι μπορεί να γνώριζε κρατικά απόρρητα που μπορεί να ενδιαφέραν κάποιους και εμπρόθεσμα να υποβάλλει η έγκληση ή να παρασταθεί για υποστήριξη κατηγορίας. Δεν το έκαναν αυτό τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και είναι κορυφαίοι υπουργοί. Και η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι για ένα συγκεκριμένο αδίκημα παύει η ποινική δίωξη για τις υποθέσεις πέραν των μηνυτών, ακριβώς διότι δεν υπήρξε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Άρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερες οι ποινές. Ποια πολιτικά πρόσωπα κινήθηκαν νομικά; Ο Νίκος Ανδρουλάκης».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αποδόμησε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάποιοι ιδιώτες έδρασαν μόνοι τους, υπογραμμίζοντας ότι «ένα από τα πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν έχει πει ότι συστήματα τύπου Predator βγαίνουν στην αγορά και παρουσιάζονται σε κρατικούς φορείς. Άρα, κανείς δεν πιστεύει ότι χωρίς πολιτική εντολή τέσσερις άνθρωποι αποφάσισαν να ελέγξουν το πολιτικό σύστημα. Ή, λοιπόν, έχουμε ένα παρακράτος το οποίο λειτουργούσε με την ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου που ήθελε να έχει ασφυκτικό έλεγχο του πολιτικού συστήματος ή έδρασε στη χώρα μία κατασκοπευτική οργάνωση και η κυβέρνηση δεν έκανε τις ενέργειες που έπρεπε για να μάθουμε τι συμβαίνει».

Επανέλαβε, ακόμα πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξαντλήσει κάθε πολιτικό και νομικό περιθώριο για να φτάσουμε στην αλήθεια. Εξήγησε πως «Νομικά, ήδη έχει προχωρήσει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ η οποία επιβάλλει στην ΕΥΠ να ενημερώσει την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης -την αιτία, όχι απλά το γεγονός όπως ο κ. Μαρινάκης πάλι ανακριβώς προσπάθησε να πει- και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να χρειαστεί όταν καθαρογραφεί η απόφαση και αν προκύπτουν περαιτέρω ευθύνες που πρέπει να ελεγχθούν σε νομικό επίπεδο. Πολιτικά, ήδη πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωτοβουλία να ζητήσει προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου και έχει ήδη εξαγγείλει ότι μετά την καθαρογραφή θα προχωρήσει και στο αίτημα για να συγκληθεί εξεταστική επιτροπή».

«Ένας πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται να μη θέλει καν να υπάρξουν απαντήσεις, επιλέγει το δικαίωμα της σιωπής. Όπως τηρεί σιγή ιχθύος και για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική υστέρηση της χώρας, τη συνεχή προσβολή των θεσμών, τα συνεχόμενα σκάνδαλα», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σχετικά με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων όπως αυτό αποκαλύφθηκε από την έντυπη έκθεσης του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως «τα τελευταία πέντε χρόνια έχει καταβληθεί 1,5 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, πέντε φορές παραπάνω από τα κονδύλια που δαπαντούνταν για αντίστοιχες πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ΕΚΑΣ, για 13ο μισθό, για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων.

Άρα, η κυβέρνηση λέει στην ουσία ότι “τα χρήματα που έχω, επιλέγω να τα δίνω σε συγκεκριμένες λίγες εταιρείες για να με συμβουλεύουν για θέματα στρατηγικής από το να τα δώσω στον κόσμο”. Είδαμε καμία πολύ πετυχημένη στρατηγική και το κράτος μας να αναβαθμίζεται από την πρακτική αυτή σε σχέση με το παρελθόν; Νομίζω ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει το ανάποδο, για παράδειγμα. Ξέρετε ότι μια από αυτές τις εταιρείες που έχουν λάβει μεγάλα ποσά είναι εταιρεία η οποία είχε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει μια αντιπολίτευση. Θέτουμε ερωτήματα και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Η κυβέρνηση, όταν δεν της αρέσει η ερώτηση, δεν απαντάει καν και περιμένει να περάσει το χρονικό διάστημα να ξεχαστεί.

Υπήρξε χθες συγκεκριμένη αναφορά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σε μια εταιρεία σε σχέση με τους αποδήμους. Θα έχουμε απάντηση από την κυβέρνηση;».