Το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα θα συζητηθεί την επομένη Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Στρασβούργο, μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αίτημα που κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επομένη Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Στρασβούργο το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

«Όπως διαφάνηκε από το δικαστήριο, υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απόφασή του το δικαστήριο ανοίγει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ζητά από την Εισαγγελία τη διερεύνηση νέων υπόπτων, καθώς και αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κατασκοπείας», αναφέρει η ανακοίνωση του Γιάννη Μανιάτη.

Το αίτημα που κατατέθηκε με την υποστήριξη της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καταψηφίστηκε μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα -όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία- και την Ακροδεξιά Ομάδα των Κρατών και των Εθνών που συμμετέχει η «Εναλλακτική για τη Γερμανία».