Το Δικαστήριο αποφάσισε να διατάξει την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του Θανάση Κουκάκη, όπως επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που «κριθεί συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων».

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού predator, το Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει την ΕΥΠ να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Δίνει δε για αυτό, συγκεκριμένη χρονική προθεσμία τριών μηνών στην ΕΥΠ. Σε περίπτωση μάλιστα που ο σχετικός φάκελος έχει καταστραφεί, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητεί να ενημερωθεί επισήμως για ποιο λόγο και με ποια διάταξη καταστράφηκε και να διαπιστωθεί αν μπορεί να γίνει ανασύστασή του προκειμένου να διαβιβαστεί στα χέρια του. Εν αναμονή των στοιχείων αυτών το Ανώτατο Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση απόφασης

Η ανακοίνωση

Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί.

Νικόλαος Σεκέρογλου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάρεδρος