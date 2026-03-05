Ο εφετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να κοινοποιηθεί σε περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθεί για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων ο εφετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, καθώς οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι το ποσό του φόρου που καλούνται να πληρώσουν παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με εκείνο που κατέβαλαν το 2025. Οι διαφοροποιήσεις θα αφορούν κυρίως όσους είδαν την περιουσιακή τους κατάσταση να μεταβάλλεται μέσα στο προηγούμενο έτος.

Ο εφετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να κοινοποιηθεί σε περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου, με την πρώτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Αυξημένο εκκαθαριστικό θα δουν όσοι απέκτησαν νέο ακίνητο το 2025, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς η μεταβολή της περιουσιακής τους εικόνας επηρεάζει τον υπολογισμό του φόρου. Αντίστοιχη επιβάρυνση ενδέχεται να προκύψει και για όσους προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Την ίδια ώρα, ο φετινός ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει και σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, με εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και στο 100%. Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό θα δουν όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα σε παιδιά ή εγγόνια, καθώς μειώνεται η συνολική αξία της περιουσίας τους.

Εκπτώσεις προβλέπονται επίσης για ιδιοκτήτες κατοικιών που ήταν ασφαλισμένες το 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για ακίνητα φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ η μείωση μπορεί να φθάσει έως το 20%, ενώ για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Για πρώτη φορά, σημαντική ελάφρυνση θα έχουν και εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους —ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές— καθώς θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τους οικισμούς της Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Παράλληλα, περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. Η μείωση 50% αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, εφόσον πληρούνται και τα προβλεπόμενα περιουσιακά όρια. Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Απαλλαγές προβλέπονται ακόμη για ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και για διατηρητέα ακίνητα.

Στον αντίποδα, αυξημένο φόρο θα πληρώσουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα, καθώς για τα ακίνητα αυτά ο ΕΝΦΙΑ θα είναι αυξημένος κατά 100%. Από τον διπλάσιο φόρο εξαιρούνται κατοικίες που έχουν ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι επιλέγουν «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές», όπου εντοπίζουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet επιλέγουν το έτος 2026 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, ενώ όσοι επιθυμούν περισσότερες δόσεις μπορούν μέσω της πάγιας ρύθμισης να «σπάσουν» την οφειλή σε έως 24 έντοκες δόσεις. Όσοι επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό δεν προβλέπεται να λάβουν κάποια έκπτωση.