Η προσαύξηση ανέρχεται σε 100% του κύριου φόρου που αναλογεί σε κατοικίες, διαμερίσματα και μονοκατοικίες, όπως αυτά δηλώνονται στο έντυπο Ε9.

Νέο πλαίσιο για την επιβολή προσαύξησης στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων θεσπίζεται με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέποντας διπλασιασμό του κύριου ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ανήκουν σε τράπεζες, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στεγαστικής πολιτικής και θα εφαρμοστεί για τα έτη 2026 έως και 2028 .

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσαύξηση ανέρχεται σε 100% του κύριου φόρου που αναλογεί σε κατοικίες, διαμερίσματα και μονοκατοικίες, όπως αυτά δηλώνονται στο έντυπο Ε9. Υπόχρεοι είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες που έχουν αγοράσει απαιτήσεις από δάνεια, εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, καθώς και νομικά πρόσωπα ή οντότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω, μέσω συμμετοχής στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιό τους .

Εξαίρεση από την προσαύξηση προβλέπεται για τα ακίνητα που ήταν μισθωμένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών κατά το έτος που προηγείται της επιβολής του φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πρόσθετος φόρος δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση έχει δηλωθεί κανονικά στα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης .

Η διαδικασία επιβολής της προσαύξησης θα γίνεται μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, με ειδική ένδειξη στη δήλωση φόρου για τα ακίνητα που υπάγονται στο μέτρο.

Για τον εντοπισμό των υπόχρεων, η ΑΑΔΕ θα αντλεί στοιχεία τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους διαχειριστές πιστώσεων, όσο και από τα φορολογικά δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης του φόρου, εφόσον προκύψουν εκ των υστέρων στοιχεία που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική εκκαθάριση .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις εσφαλμένης επιβολής της προσαύξησης, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού φόρου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται αιτιολογημένη απόρριψη και δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής .

Παραδείγματα

Πιστωτικό ίδρυμα που κατέχει διαμέρισμα το οποίο παραμένει κενό καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους θα επιβαρυνθεί με διπλάσιο ΕΝΦΙΑ. Αν ο κύριος φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, θα επιβληθεί επιπλέον προσαύξηση 100%, με αποτέλεσμα ο συνολικός φόρος να διαμορφωθεί στα 2.400 ευρώ. Η προσαύξηση εφαρμόζεται αυτόματα κατά την κεντρική εκκαθάριση του φόρου .

Εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων που έχει στην κατοχή της μονοκατοικία, η οποία μισθώθηκε νόμιμα για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο προηγούμενο έτος, εξαιρείται από την προσαύξηση. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν ο κύριος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση έχει δηλωθεί εγκαίρως στα στοιχεία της ΑΑΔΕ .

Νομικό πρόσωπο που συνδέεται με αγοραστή πιστώσεων μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιό του και κατέχει περισσότερα ακίνητα, θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση μόνο για όσα από αυτά είναι κατοικίες και παραμένουν μη μισθωμένα. Αν από τα τρία ακίνητα τα δύο είναι κενά διαμερίσματα και το τρίτο είναι εκμισθωμένο, η προσαύξηση 100% του κύριου ΕΝΦΙΑ θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στα δύο κενά ακίνητα, ενώ το μισθωμένο θα φορολογηθεί κανονικά χωρίς επιβάρυνση .