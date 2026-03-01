Δείκτης ανησυχίας για τους επενδυτές είναι ο κίνδυνος διαταραχών στην προσφορά ενέργειας, σε μια περιοχή που παραμένει κομβική για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Με φόντο τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αγορές στρέφουν το βλέμμα τους πρωτίστως στις εξελίξεις επί του πεδίου και στο αν η επιχείρηση «Epic Fury» θα παραμείνει περιορισμένης διάρκειας ή θα μετατραπεί σε παρατεταμένη σύγκρουση.

Ο βασικός δείκτης ανησυχίας για τους επενδυτές είναι ο κίνδυνος διαταραχών στην προσφορά ενέργειας, σε μια περιοχή που παραμένει κομβική για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι διαθέτει αρκετές «εξόδους διαφυγής» από την επιχείρηση «Epic Fury», τη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν που ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας πέντε λεπτών από το Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει τη δυνατότητα είτε να κλιμακώσει τη σύγκρουση και να «αναλάβει τον πλήρη έλεγχο», είτε να την τερματίσει μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες, απευθύνοντας νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.

Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά εάν το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του επιλέξουν να απαντήσουν με τρόπο που να επηρεάζει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές ή θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία θα έχει το αν οι επιχειρήσεις ΗΠΑ–Ισραήλ επεκταθούν χρονικά ή γεωγραφικά, καθώς ένα σενάριο ευρύτερης αποσταθεροποίησης θα ενίσχυε το λεγόμενο «γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές του αργού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά συνδέεται κυρίως με ένα αρνητικό σενάριο κλιμάκωσης. Μια περιορισμένη επιχείρηση λίγων ημερών, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Τραμπ, χωρίς σοβαρά αντίποινα από την Τεχεράνη και χωρίς πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα μπορούσε να συγκρατήσει τις τιμές σε υψηλά μεν επίπεδα, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγορές ενδέχεται να αντιδράσουν αρχικά με έντονη μεταβλητότητα, αλλά σταδιακά να αποκλιμακώσουν τις ανησυχίες τους.

Αντίθετα, ένα σενάριο παρατεταμένης σύγκρουσης, με εμπλοκή περισσότερων περιφερειακών παικτών ή με απειλές για τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών, ενδεχομένως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι αγορές θα προεξοφλούσαν όχι μόνο άμεσες ελλείψεις στην προσφορά, αλλά και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στη νομισματική πολιτική διεθνώς.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν επίσης οι αντιδράσεις των μεγάλων παραγωγών εκτός περιοχής, όπως οι ΗΠΑ και τα μέλη του OPEC+, και το κατά πόσο θα κινηθούν για να αυξήσουν την παραγωγή ώστε να αντισταθμίσουν ενδεχόμενες απώλειες. Για την ώρα, οι αγορές φαίνεται να τιμολογούν ένα αυξημένο αλλά ελεγχόμενο ρίσκο, με το όριο των 100 δολαρίων να λειτουργεί περισσότερο ως σημείο αναφοράς για ένα ακραίο σενάριο παρά ως άμεση βάση πρόβλεψης.