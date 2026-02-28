Οι ...όμορφες προβοκάτσιες όμορφα καίγονται!

Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα για προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κάνει μέσω απεσταλμένου, «σασμό» με τον Γρηγόρη Δημητριάδη;

Η σφοδρή αντιπαράθεση του πρώην πρωθυπουργού με τον άλλοτε γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατέδειξε την προβοκάτσια που είχε στηθεί.

Και πολλές προβοκάτσιες, κυρίως οι κακοστημένες, είναι σαν το ψέμα. Έχουν κοντά ποδάρια...

ΥΓ: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τις υποκλοπές: Ο ένας (Μητσοτάκης) «σκέφτηκε» και ο άλλος (Δημητριάδης) «οργάνωσε το βιασμό του κράτους δικαίου στη χώρα μας». Τι ...σασμό να κάνει μαζί τους;

Τ.Τε.