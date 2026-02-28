Ο υπουργός Άμυνας μιλάει σε κομματική εκδήλωση- Γιατί δεν θα παραστεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Πίττες τέλος στις κομματικές οργανώσεις καθώς φτάνουμε στο Πάσχα. Κάτι που όμως δεν εμποδίζει τον Νίκο Δένδια να συνεχίσει και το επόμενο διάστημα την περιοδείες του ανά την Ελλάδα.

Στις 14 Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας μιλάει σε κομματική εκδήλωση στην Καλαμάτα και δεν χωρά αμφιβολία πως θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία ενόψει του Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος τον προσεχή Μάιο.

Για όσους, πάντως, συνδέσουν την εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, η απάντηση είναι «όχι», ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι πλέον μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τον έχει διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Β.Σκ.