Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση των βίντεο Καπερναρου καθώς φαίνεται πως τα συγκεκριμένα βίντεο ήταν σε γνώση της κυβέρνηση και δόθηκαν στη δημοσιότητα 3 μήνες μετά.

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση των βίντεο Καπερνάρου που παραδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 στον Εφέτη Ανακριτή. Σε διαδικτυακή εκδήλωση ειπώθηκε ξεκάθαρα ότι τα βίντεο βρέθηκαν το Νοέμβριο του 2024, ήταν από τότε σε γνώση της κυβέρνησης και επιλέχθηκε να δοθούν στην ανάκριση 3 μήνες μετά.

Το σχετικό έγγραφο παρέδωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας προκειμένου να περιληφθεί στα αναγνωστέα ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαροπουλος.

Στο X

Στις 24 Φεβρουαρίου ο λογαριασμός του Χ με το όνομα Deppy (@Deppy90890092) δημοσίευσε δημόσια πρόσκληση σε συμμετοχή ανοικτής διαδικτυακής συζήτησης στο Χ για την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου και ώρα 21.00.

Σε αυτή την ανοικτή συζήτηση ακούστηκε για πρώτη φορά από δημοσιογράφο ότι τα περιβόητα βίντεο Καπερναρου, ήταν γνωστά από τις 20 Νοεμβρίου 2024 (!) παρότι παραδόθηκαν στον Εφέτη Ανακριτή στις 5 Φεβρουαρίου 2025!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν αρκετοί χρήστες του διαδικτύου μεταξύ των οποίων και ο χρήστης @ellinikahoaxes, ο οποίος στη διάρκεια της συζήτησης πήρε το λόγο και συστήθηκε, δηλώνοντας ότι είναι ο Δημήτρης Αλικάκος, υπεύθυνος του αντίστοιχου ιστοτόπου ellinikahoaxes.gr.

Σε κάποιο σημείο της εκδήλωσης ακούγονται τα εξής:

«Στις 20 του μηνός, ενδεχομένως μερικά πράγματα δεν τα ξέρετε και δεν έχουν βγει στο φως, αλλά...μπορούμε να τα πούμε νομίζω και να τα μάθετε. Και αυτά είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Τα βίντεο Καπερνάρου βρίσκονται στις 20 Νοεμβρίου. Την ίδια εβδομάδα ενημερώνεται η κυβέρνηση. Η απάντηση είναι «Αφήστε το και βλέπουμε». Έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα βίντεο είναι εκεί, έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής και δεν αντιδρά κανείς.

Και όταν αρχίζει και φουντώνει το κίνημα, το «Δεν έχω οξυγόνο» και στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις, 26 του μηνός γίνεται αυτό που είπατε η συνέντευξη στον Στρόιτερ, και δίνονται τα βίντεο στη δημοσιότητα στις 5 Φεβρουαρίου.

Δηλαδή περάσανε... μετρήστε 20 Νοεμβρίου με 5 Φεβρουαρίου. Ένας κατά τη γνώμη μου αδικαιολόγητος χρόνος που έχασε κυβέρνηση και θα μπορούσε να γλιτώσει όλο αυτό. Με ρωτήσετε γιατί έγινε γιατί έβαλε τέτοιο αυτογκόλ;»

Το ερωτήματα συνεπώς είναι πολλά. Πώς βρέθηκαν από την ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ τα βίντεο στις 20 Νοεμβρίου 2024; Ποιός/α υπάλληλος της εταιρίας τα βρήκε; Ποιός ενημέρωσε την κυβέρνηση; Εάν η κυβέρνηση γνώριζε γιατί δεν ενημέρωσε αρμοδιως; Εάν ο Εφέτης Ανακριτής γνώριζε γιατί δεν προχώρησε σε κατάσχεση;

Τέλος, η έδρα ζήτησε την ηχητική καταγραφή της δημόσιας πεντάωρης εκδήλωσης που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

