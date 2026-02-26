Η Μαρία Αντωνά μιλάει πρώτη φορά για τον Γιώργο Λιάγκα.

Στην κάμερα της εκπομπής, «Super Κατερίνα» μίλησε η Μαρία Αντωνά και μίλησε μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.

«Την καρδούλα που φοράω στον λαιμό μου, μου την έκανε δώρο το σκυλάκι μας, η Φούσκα. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Ο Γιώργος μου λέει σταμάτα είσαι υπερβολική, μην κάνεις έτσι με τη Φούσκα», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν το κρύβουμε. Το καταλαβαίνουμε το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας βγάλουν μία φωτογραφία και ένα βίντεο… Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Πάντα με διακριτικότητα.Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Ανέκαθεν έτσι ήμουν, ακόμα κι όταν ζούσε η μαμά μου. Έχω ένα ταλέντο κι ένα σύνδρομο που έχω, να ταΐζω κόσμο. Η σπεσιαλιτέ μου είναι ό,τι έχει να κάνει με κόκκινες σάλτσες. Το αγαπημένο του Γιώργου είναι οι φακές», αποκάλυψε στη συνέχεια η Μαρία Αντωνά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgors735vddl?integrationId=40599y14juihe6ly}