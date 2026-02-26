Η λίστα με τα επίμαχα μοντέλα που ανακαλούνται για αντικατάσταση αερόσακου οδηγού.

Μαζική ανάκληση 38.893 οχήματων BMW σειρές: 1, 2, 3, 4, 5, 6, M3, M5, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M και έτη παραγωγής από 01/06/2003 έως 25/06/2017, που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Επίσης στην τεχνική ενέργεια εμπλέκονται οχήματα τα οποία έχουν 1η κυκλοφορία σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας, αλλά έχουν γίνει εισαγωγή ως μεταχειρισμένα στην Ελλάδα μέσω τρίτων. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα οι διακυμάνσεις υψηλής σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του ενεργοποιητή αερίου του αερόσακου οδηγού, μετά από μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, σε περίπτωση σύγκρουσης, η ενεργοποίηση του αερόσακου να οδηγήσει σε υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του ενεργοποιητή αερίου. Αυτό εν συνεχεία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του. Κάτι τέτοιο θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευθούν και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς ή/και σε ακραίες περιπτώσεις, τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή του οδηγού ή/και των λοιπών επιβατών του οχήματος. Ως εκ των προαναφερόμενων κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη ενέργεια η διαδικασία ελέγχου ή/και αντικατάστασης εφόσον απαιτείται των επηρεαζόμενων οχημάτων.



Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του BMW Group να απαγορεύσει στους πελάτες του να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Η BMW Hellas συνιστά ανεπιφύλακτα στους ιδιοκτήτες/κατόχους των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως άμεσα επικοινωνήσουν και επισκεφτούν το επίσημο δίκτυό της. Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων ενημερώθηκαν από 16/02/2026, εγγράφως με

προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων BMW ανά την Ελλάδα, ύστερα από τηλεφωνικό

ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμίας οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες. Επιπλέον δύναται και ψηφιακά να διαχειριστούν το ραντεβού επίσκεψής τους μέσω

του συνδέσμου: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service anfrage.html.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118000 από 09.00 – 17.00 καθημερινά.

Επισημαίνεται τέλος, ότι περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της διεύθυνσης της εταιρείας https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and services/personal-services/technical-campaign-finder.htmlhttps://www.bmw.gr/el/topics/offers-and services/personal-services/technical-campaign-finder.html τόσο για την εν λόγω ανάκληση όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε οχήματα μάρκας BMW.

BMW.gr.