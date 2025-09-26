Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα BMW παραγωγής από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η BMW ανακοίνωσε παγκόσμια ανάκληση εκατοντάδων χιλιάδων αυτοκινήτων λόγω προβλήματος στη μίζα, το οποίο, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και φωτιά. Το ζήτημα αφορά μοντέλα που κατασκευάστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν διατεθεί στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

O κίνδυνος φωτιάς στα υπό ανάκληση μοντέλα της BMW

Ο ακριβής συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, και η BMW θα ενημερώσει απευθείας τους πελάτες της για τη διαδικασία ανάκλησης και επισκευής. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι σε ορισμένα οχήματα μπορεί να διεισδύσει νερό σε κρίσιμα σημεία της μίζας, προκαλώντας διάβρωση και καθιστώντας αδύνατη την εκκίνηση του κινητήρα. Επιπλέον, η συσσώρευση υγρασίας μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, προκαλώντας τοπική υπερθέρμανση της μίζας και, στη χειρότερη περίπτωση, πυρκαγιά του οχήματος.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή, οι οδηγοί καλό θα είναι να παρκάρουν τα οχήματα μόνο σε εξωτερικούς χώρους και μακριά από σπίτια ή γκαράζ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες σημειώνει η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (National Highway Traffic Safety Administration) των ΗΠΑ σύμφωνα με το CBS News.

Η BMW υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των οδηγών και των πεζών αποτελεί προτεραιότητα και στο πλαίσιο αυτό με επιστολή θα ενημερώσε καλεί κατόχους των επηρεαζόμενων μοντέλων να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να προγραμματίσουν άμεσα την επισκευή.

Οι ειδικοί συνιστούν στους οδηγούς να παρακολουθούν ενημερώσεις από την BMW και να μην αγνοούν τυχόν προειδοποιήσεις σχετικά με δυσλειτουργίες της μίζας.