Ο ρόλος που έχασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, εκτόξευσε την καριέρα του Μπραντ Πιτ στα ύψη.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε στον ρόλο - κλειδί που έχασε στις αρχές της καριέρας του από έναν άλλον πασίγνωστο ηθοποιό και κολλητό του. Μάλιστα, ο διάσημος σταρ αρνιόταν να δει τη συγκεκριμένη ταινία για χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι ήταν πολύ κοντά στον ρόλο του J.D. στην ταινία Thelma & Louise (Θέλμα & Λουίζ), τον οποίο έχασε από τον Μπραντ Πιτ και αυτή η χαμένη ευκαιρία -όπως παραδέχεται- τον στοιχειώνει για χρόνια.

Εκείνη την εποχή και οι δύο ήταν ανερχόμενοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ και ήλπιζαν σε μια μεγάλη επιτυχία. Και πράγματι, ο συγκεκριμένος ρόλος, ήταν αυτός που εκτόξευσε την καριέρα του -νεαρού- τότε Μπραντ Πιτ στα ύψη, χαρίζοντάς του παγκόσμια φήμη.



«Υπάρχαν μερικοί ρόλοι που προσπάθησα να κερδίσω», είπε ο Κλούνεϊ στο ScreenRant. «Καταλήξαμε να είμαστε ο Μπραντ Πιτ και εγώ, και οι δύο μας παλεύαμε εκείνη την εποχή, για το Thelma & Louise. Τελικά το πήρε ο Πιτ και εγώ θύμωσα! [γέλια] Δεν έβλεπα την ταινία για χρόνια, η οποία ήταν ένα εφαλτήριο για τον Μπραντ. Θυμάμαι να σκέφτομαι, «Αυτός ο γ@@@@@@@ος...».



Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η απογοήτευση του κράτησε πολύ καιρό μετά την επιλογή του Πιτ, ειδικά όταν η καριέρα του Πιτ εκτοξεύτηκε στα ύψη, ενώ ο Κλούνεϊ συνέχισε να παίζει μικρότερους τηλεοπτικούς ρόλους καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90.



Ο σταρ του Ocean's Eleven μοιράστηκε ότι αφού επιτέλους είδε την ταινία χρόνια αργότερα, κατάλαβε γιατί οι υπεύθυνοι κάστινγκ επέλεξαν τον Πιτ.



«Και τότε το είδα και σκέφτηκα: "Φυσικά, έπρεπε να το είχε πάρει". Υπάρχουν μερικά πράγματα που εξαφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου, αλλά για τους σωστούς λόγους. Οι καριέρες των ανθρώπων έρχονται και φεύγουν», συμπλήρωσε.

{https://youtu.be/2iBFmKlO4BY?si=JTRPOGeOPSL1BPWb}



Το Θέλμα & Λουίζ κυκλοφόρησε το 1991 σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Πρωταγωνιστούν η Τζίνα Ντέιβις στο ρόλο της Θέλμα και η Σούζαν Σαράντον στο ρόλο της Λουίζ.

Η ταινία έγινε αμέσως μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία και έλαβε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας εκείνο του Πρωτότυπου Σεναρίου.