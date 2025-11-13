Ο Τζορζ Κλούνεϊ είχε περάσει από οντισιόν για το Dracula του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το γεγονός ότι ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τον θεώρησε μεθυσμένο σε μια οντισιόν.



Στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly στο Λος Άντζελες την Τρίτη 11/11, ο Κλούνεϊ θυμήθηκε την «απαίσια οντισιόν» του για τον εμβληματικό Dracula του Κόπολα.



«Είχα μια φρικτή οντισιόν — και αυτό θα σας κάνει να γελάσετε — για τον Φράνσις Φορντ Κόπολα», είπε ο Κλούνεϊ στο Entertainment Weekly στο κόκκινο χαλί. «Νόμιζα ότι ήμουν πολύ καλός στην οντισιόν. Τηλεφώνησα στον ατζέντη μου και τον ρώτησα πώς πήγε. Και μου είπαν ότι μόλις έλαβαν μήνυμα από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος νόμιζε ότι ήμουν μεθυσμένος. Δεν ήμουν, αλλά αυτό με πόνεσε. Με πόνεσε πολύ!».

Ο Κλούνεϊ πρόσθεσε γελώντας: «Ήμουν πολύ χαλαρός. Είχα πάρει Percodan».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κλούνεϊ αυτοσαρκάζεται για την αποτυχία του σε αυτή την οντισιόν. Πρώτη φορά διηγήθηκε αυτή την ιστορία το 2016, λέγοντας τότε ότι είχε ακολουθήσει μια μέθοδο για την οντισιόν, δηλαδή να ώστε να υποδυθεί έναν μεθυσμένο χαρακτήρα. Ωστόσο, τώρα λέει ότι "δεν ήταν" πραγματικά μεθυσμένος κατά τη διάρκεια της οντισιόν».

{https://youtu.be/cpAfqCUaVwg?si=hG37BtQP84Ik160G}



Η ταινία Dracula του Κόπολα κυκλοφόρησε το 1992, βασισμένο στο σενάριο του Τζέιμς Β. Χαρτ, το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Στόκερ του 1897. Ο Κλούνεϊ δεν κατάφερε τελικά να πάρει ρόλο στην ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι: Γκάρι Όλντμαν, Γουινόνα Ράιντερ, Άντονι Χόπκινς, Κιάνου Ριβς, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ και Κάρι Έλγουες. Συμμετείχε επίσης και η Μόνικα Μπελούτσι με ένα πολύ μικρό ρόλο, η οποία έκανε τότε τα πρώτα βήματα της καριέρας της.