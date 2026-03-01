Ο σύντροφός της αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Οι Αρχές προχώρησαν ήδη στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του συντρόφου της, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος.

Το απόγευμα της Κυριακής (1/3) σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος.

Η έγκυος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη σκάλα του σπιτιού της. Από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής του, ο σύντροφος της 30χρονης υποστήριξε στους αστυνομικούς πως πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η σύντροφός του γλίστρησε και έπεσε στις σκάλες, τραυματιζόμενη θανάσιμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τι «βρήκε» ο ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό φέρεται να εντόπισε χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.

Αυτό το εύρημα οδήγησε τις αρχές στο να εξετάσουν σοβαρά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να συνεχίζουν την αυτοψία στο σπίτι του ζευγαριού για τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα ή από ανθρώπινο χέρι.

Αν και το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έντονες διαφωνίες που ακούγονταν από το σπίτι, με αποκορύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο EΡTnews πως περνώντας έξω από το σπίτι άκουσε έναν άντρα να φωνάζει με μεγάλη ένταση «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε», λίγο πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή.

Επίσης, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η 30χρονη είχε μιλήσει σε φίλους της για το γεγονός ότι την είχε χτυπήσει ο σύντροφός της και βρισκόταν στην αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.