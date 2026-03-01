«Είμαστε σαν το πρώτο βράδυ και κάθε μέρα που περνάει είναι και χειρότερη». Τι είπε για τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος των Τεμπών και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

Τρία χρόνια έχουν περάσει από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Για τον Παύλο Ασλανίδη όμως, τον πατέρα του Δημήτρη, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Η απώλεια δεν συνηθίζεται, όπως λέει στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Δεν συνηθίζεται η απώλεια καθόλου. Είμαστε σαν το πρώτο βράδυ και κάθε μέρα που περνάει είναι και χειρότερη». Οι μνήμες από εκείνο το βράδυ παραμένουν ακόμα στο μυαλό του. «Δεν κοιμηθήκαμε. Ήταν το βράδυ εκείνο που περιμέναμε στα νοσοκομεία να δούμε αν είναι στις λίστες ο Δημήτρης, με τους ίσως τραυματισμένους ή σ’ αυτούς που είχαν σωθεί. Κι όσο περνούσαν οι ώρες κι έφτασε με το πρωί, γύρω στις 7-8 η ώρα το πρωί, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν πουθενά. Δεν τον έχουμε εντοπίσει ακόμα. Γι’ αυτό και παλεύουμε».

Η δικαιοσύνη για τα 57 θύματα της τραγωδίας, τρία χρόνια μετά, ακόμα δεν έχει έρθει. «Όχι μόνο σε μένα και σε όλους τους συγγενείς, πιστεύω και στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να εγκληματούν εις βάρος μας, είναι ό,τι χειρότερο. Μετά τα ηχητικά, τα συγκλονιστικά, που φάνηκε η αλήθεια ότι κάποια παιδιά ήταν ζωντανά και μετά τη σύγκρουση και υπήρξε η έκρηξη και καήκανε, ζητήσαμε να γίνει πάλι εκταφή. Χωρίς απάντηση από τον ανακριτή, προσφύγαμε στο Δικαστικό Συμβούλιο και πάλι το Δικαστικό Συμβούλιο με μια αστεία δικαιολογία ότι ενώ ζητήσαμε μόνο ταυτοποίηση και χημικές εξετάσεις, δεν είπαμε, δεν αναφέραμε τίποτα ούτε για ξυλόλιο, ούτε αυτά που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να μας ειρωνευτεί, η απάντηση του Δικαστικού Συμβουλίου ότι τώρα έχουμε, λέει, τα βίντεο της εμπορικής, το περιβόητο βίντεο αυτό του Πορτοσάλτε, και έχουμε λέει και την έκθεση του Πασπαλά που λέει για έλαια σιλικόνης».

«Εγώ δεν ζήτησα ούτε αν υπάρχει βίντεο, ούτε καμιά έκθεση, αν φταίνε τα έλαια σιλικόνης ή δεν φταίνε για την έκρηξη. Να μάθουμε από τι καήκανε. Καήκανε ζωντανά; Είχαν χτυπήσει; Ήταν ήδη νεκρά; Πώς έγινε; Καταρχήν δεν έγινε τοπογράφιση πού βρέθηκε η κάθε σορός. Πήγανε με τις φαγάνες και με τις σακούλες και μαζεύαν από κει πέρα. Δέκα οικογένειες κάναμε αίτημα για εκταφές και ενώ στην αρχή η Εισαγγελία της Λάρισας έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα και τα πανεπιστήμια τα έξω που είπαμε να πάει για το κράτος, που συνεργάζονται με την Ιντερπόλ και με την Ελληνική Αστυνομία, να πάρουν αυτοί από κει αποτελέσματα και εμείς να πάρουμε από ιδιωτικά που θα τα πληρώναμε εμείς, στην πορεία βγάλανε μια νέα διάταξη, ακυρώνοντας την πρώτη και το περιορίσανε εντός Ελλάδας» πρόσθεσε.

«Και ότι δεν μπορούσαν οι δικοί μας οι τεχνικοί σύμβουλοι να πάρουν δείγματα, να ‘ναι μόνο παρόντες. Μάλιστα ορίσαν ότι αν πάρουν δείγματα θα έχουν ποινικές συνέπειες και ότι δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο δικαστήριο. Τα πανεπιστήμια απαντήσανε ότι αυτές οι εξετάσεις, εκτός από DNA και τοξικολογικές, πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα. Και έρχεται αυτή η τελευταία διάταξη της προηγούμενης Δευτέρας και διατάσσει, ορίζει ημερομηνίες, τον Μάρτη, στην Φραντζέσκα, στον Ντένη και στον Δημήτρη, να γίνουν εκταφές μόνο για DNA και τοξικολογικές»συνέχισε.

Μιλώντας για τον υπουργό Δικαιοσύνης είπε: «Έχει αναφέρει ότι είμαστε για τα μπάζα, εμείς που μιλάμε για μπαζώματα στα Τέμπη. Έφτασε σε αυτό το σημείο, να λέει ψέματα ότι ήταν μόνο πέντε οικογένειες και αυτές κάναν πίσω, και γενικά ειρωνεύεται και λέει πολλά ψέματα. Και ειδικά αυτό με το θέμα των εκταφών, καταλαβαίνετε σε τι θέση έρχεται ένας γονιός… είναι αισχρός. Και πρέπει να αποβληθεί από την κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στα όσα είπε προ ημερών, ότι οι ιατροδικαστές έκαναν εγκλήματα και ότι παρέδωσαν υπολείμματα των παιδιών σε σακούλες, είπε: «Υπάρχουν και ηχητικά και μαρτυρίες έχουμε, από ανθρώπους που ήταν και πάνω στα Τέμπη και κάτω στα νεκροτομεία, ότι ερχότανε σε σακούλες. Οι ιατροδικαστές δεν πήγανε στα Τέμπη, ενώ κάτσανε στο νεκροτομείο της Λάρισας και δίναν εντολές από κει και τα μαζεύαν σε σακούλες και τα πηγαίναν στο νεκροτομείο της Λάρισας και εκεί κάνανε παζλ. Εγώ πιστεύω ότι μετά από τέσσερις αρνήσεις στη δικογραφία και αυτόν τον εμπαιγμό τώρα, ότι δεν μας έχουν παραδώσει ούτε τα παιδιά μας. Δεν μας έχουν παραδώσει τίποτα απ’ τα παιδιά μας».

Ο ίδιος από εκείνη τη νύχτα δεν έχει ξαναμπεί σε τρένο και όπως λέει, όποτε κάποιος δικός του άνθρωπος σκέφτεται να πάρει το τρένο εκείνος τον αποτρέπει ενώ για το εάν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη απάντησε: «Εμπιστοσύνη μέχρι στιγμής, απ’ την αντιμετώπιση που είχαμε από τις δικαστικές αρχές που ερευνούσαν το θέμα, δεν έχουμε, γιατί ό,τι στοιχεία μπήκαν στη δικογραφία, ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στη δικιά μας προσπάθεια. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που είναι ξεκάθαρο ότι- όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις- ελέγχουν τη Δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη η πραγματική».