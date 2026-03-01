Μεταξύ του εναρκτήριου αγώνα στις 11 Ιουνίου στο στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού και του τελικού έξι εβδομάδες αργότερα στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, 48 ομάδες θα αναμετρηθούν σε μια παγκόσμια διοργάνωση.

Με τρεις συνδιοργανώτριες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό, Καναδάς) και 104 αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που αρχίζει σε 100 ημέρες... υπόσχεται να είναι εξαιρετικό, σε ένα πλαίσιο που καθίσταται αβέβαιο λόγω των πολιτικών επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ, της βίας στο Μεξικό και της αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν.

Τέσσερα χρόνια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, ένα μικροσκοπικό εμιράτο πλούσιο σε φυσικό αέριο στον Κόλπο, το τουρνουά θα είναι ένα από τα καλύτερα, καθώς θα παιχτεί σε 16 στάδια, μερικά από τα οποία απέχουν ακόμη και 4.000 χλμ. μεταξύ τους, σε τέσσερις ζώνες ώρας.

Μεταξύ του εναρκτήριου αγώνα στις 11 Ιουνίου στο στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού και του τελικού έξι εβδομάδες αργότερα στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, 48 ομάδες (σ.σ. 50% περισσότερες από το 2022) θα αναμετρηθούν σε μια παγκόσμια διοργάνωση με «έπαθλο» την διαδοχή της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι. Για να δώσει μια αίσθηση της κλίμακας της διοργάνωσης, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υπόσχεται «104 Super Bowl» και οικονομικό αντίκτυπο περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον οργανισμό.

Ο Ιταλοελβετός παράγοντας, ο οποίος διατηρεί μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε επίσης σε συνέντευξή του στο CNBC τον αντίκτυπο στην οικονομία των ΗΠΑ- όπου θα διεξαχθούν οι περισσότεροι αγώνες (78 συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγώνων από τα προημιτελικά και μετά)- σε «περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε όρους τουρισμού, εστιατορίων, ασφάλειας και επενδύσεων».

Πέρα από αυτά τα- ομολογουμένως- συγκλονιστικά στοιχεία, η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, θα εξαρτηθεί από την αμερικανική πολιτική, που παραμένει ιδιαίτερα απρόβλεπτη από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Εν μέσω του εορτασμού της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος, βλέπει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ως ένα από τα highlights της δεύτερης θητείας του.

Ωστόσο, οι εμπορικές του πολιτικές, ιδίως εναντίον των γειτόνων του, οι απειλές του να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, οι επιθέσεις του στους Ευρωπαίους συμμάχους του και τα μέτρα του για τον περιορισμό της μετανάστευσης, εγείρουν ερωτήματα, ακόμη κι' εάν οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν σχετικά χαμηλών τόνων. Η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ που άρχισε το Σάββατο (28/2) εναντίον του Ιράν, μιας από τις χώρες που προκρίθηκαν στα τελικά, θα μπορούσε να εγείρει το ζήτημα της παρουσίας της ιρανικής εθνικής ομάδας σε αμερικανικό έδαφος, καθώς έχει προγραμματισθεί να δώσει τους τρεις αγώνες του πρώτου γύρου στην Δυτική Ακτή.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, η ανησυχία επικεντρώθηκε στις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, που συνεχίζουν να πολώνουν τους Αμερικανούς, και ιδίως στις βαριές τακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Στα μέσα Ιανουαρίου, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πάγωμα των θεωρήσεων για 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις (Ιράν, Αϊτή, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού), στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Θα μπορούσε αυτή η πολιτική να αποτρέψει ορισμένους ξένους επισκέπτες από το να κάνουν το ακριβό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες; Εκτός από τα επτά εκατομμύρια θεατές στα στάδια, αναμένονται 20 έως 30 εκατομμύρια τουρίστες, σύμφωνα με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, το ζήτημα της ασφάλειας στο Μεξικό επανήλθε στην επιφάνεια μετά τον θάνατο του επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών σε μια στρατιωτική επιχείρηση, πυροδοτώντας ένα κύμα θανατηφόρας βίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα, που έχει προγραμματισθεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όταν ρωτήθηκε από το AFP την Τρίτη, ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε «πολύ σίγουρος» ότι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος».

Εν τω μεταξύ, οι κύριοι υποψήφιοι για να διαδεχθούν τους Αργεντινούς προετοιμάζονται ήδη για την κούρσα. Εκτός από την Αργεντινή του Μέσι, η Γαλλία, με επικεφαλής τον Κιλιάν Μπαπέ και τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ, οι οποίοι έχουν φτάσει στον τελικό τεσσάρων από τις τελευταίες επτά διοργανώσεις, θα είναι μια δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άλλοι υποψήφιοι για το τρόπαιο, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αγγλία του Τζουντ Μπέλιγχαμ και του Χάρι Κέιν, καθώς και η Βραζιλία με την Γερμανία, διαχρονικά φαβορί παρά τις πρόσφατες αποτυχίες τους.