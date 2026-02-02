Ο Ινφαντίνο επιμένει ότι ο Τραμπ άξιζε το βραβείο ειρήνης της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε πρόσφατα σχετικά με τους Βρετανούς φιλάθλους, προκαλώντας αντιδράσεις, ενώ επέμεινε πως ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε να πάρει το νέο βραβείο ειρήνης της FIFA.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε, θέλοντας να δείξει πόσο επιτυχημένο ήταν το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ: «Για πρώτη φορά στην ιστορία… κανένας Βρετανός δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φανταστείτε! Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο». Τα λεγόμενά του προκάλεσαν την αντίδραση της αγγλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, που έκανε λόγο για «φτηνό αστείο».

Σε συνέντευξη στο Sky News, ο Ινφαντίνο αρχικά ζήτησε συγγνώμη επειδή αναφέρθηκε σε «Βρετανούς», οπότε «πρόσβαλα τους Σκωτσέζους, τους Ουαλούς και τους Βορειοϊρλανδούς».

«Πρόθεσή μου ήταν ένα πιο ανάλαφρο σχόλιο για να δείξω ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ ήταν μια γιορτή, μια ειρηνική διοργάνωση», συμπλήρωσε.

«Είμαι τεράστιος υποστηρικτής του αγγλικού ποδοσφαίρου», δήλωσε ακόμα και παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος του να χαρακτηρίσει φιλάθλους και όχι εγκληματίες τους Άγγλους που «απλά πηγαίνουν και κάνουν ταραχές» σε ματς, ενώ εξήρε τις προσπάθειες της Αγγλίας για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τραμπ «αντικειμενικά» άξιζε το βραβείο ειρήνης

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο αναγνώρισε ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για το νέο βραβείο ειρήνης της FIFA, αλλά υπεραμύνθηκε της απόφασης να απονεμηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ποδόσφαιρο, σημείωσε, «πηγαίνει χέρι- χέρι» με την ειρήνη. Αναφέρθηκε στη Γάζα και πρόσθεσε ότι «πρέπει να υποστηρίζουμε όποιον κάνει κάτι για την ειρήνη». Όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επιχείρηση που έγινε στη Βενεζουέλα, για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι δύναμη αποσταθεροποίησης, ο Τζιάνι Ινφαντίνο απάντησε:

«Αν μπορείς να σώσεις μία ζωή, αξίζει. Μπορείς να συζητήσεις για τη ρητορική, τις απειλές, την πολιτική, αλλά αν καταφέρεις να σώσεις ζωές, για να προστατεύσεις τους ανθρώπους σου και άλλους στον κόσμο, αξίζεις σεβασμό».

Ο πρόεδρος της FIFA επέμεινε ότι ο Τραμπ «αντικειμενικά αξίζει» το βραβείο ειρήνης. Και παρατήρησε ότι δεν το λέει μόνο ο ίδιος, αλλά και η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

«Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στο να σωθούν χιλιάδες ζωές», δήλωσε ακόμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι» σε αποκλεισμούς και μποϊκοτάζ

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε ότι είναι πάντα κατά των αποκλεισμών χωρών από διοργανώσεις και των μποϊκοτάζ.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα αρθεί ο αποκλεισμός της Ρωσίας, που επέβαλαν η FIFA και η UEFA μετά την εισβολή στην Ουκρανία, απάντησε: «Πρέπει να το κάνουμε. Σίγουρα. Διότι αυτή η απαγόρευση δεν έχει πετύχει τίποτα, απλά δημιούργησε περισσότερη αγανάκτηση και μίσος».

Επίσης, τάχθηκε κατά ενός αποκλεισμού του Ισραήλ λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «είναι ήττα». Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι η FIFA θα πρέπει να εξετάσει μια αλλαγή των κανονισμών ώστε να «κατοχυρωθεί στο καταστατικό ότι δεν θα πρέπει να αποκλείουμε οποιαδήποτε χώρα από το ποδόσφαιρο εξαιτίας ενεργειών των πολιτικών ηγετών της».

Εξάλλου, δήλωσε ότι διαφωνεί με εκείνους που ζητούν να γίνει μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ 2026, εξαιτίας των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ποτέ δεν υπήρξαν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ από επιχειρήσεις ή σε διπλωματικό επίπεδο, «οπότε γιατί στο ποδόσφαιρο;», αναρωτήθηκε. «Στον διχασμένο, επιθετικό κόσμο μας, χρειαζόμαστε ευκαιρίες στις οποίες οι άνθρωποι συναντιούνται για το πάθος για το ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.