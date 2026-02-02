Με κονκάρδες που έγραφαν «ICE OUT» και ηχηρά μηνύματα κατά της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ εμφανίστηκαν πολλοί καλλιτέχνες στη σκηνή των Grammy.

Η Τέχνη για μία ακόμα φορά φορά αντιστέκεται στις φρικαλέες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δολοφονίες πολιτών στη Μινεάπολις από πράκτορες της ICE. Αυτή τη φορά από τη σκηνή των Grammy.

Οι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή των Grammy φώναξαν «Έξω η ICE» ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που φόρεσαν και κονκάρδες με το ίδιο μήνυμα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Οι καλλιτέχνες διαμαρτυρήθηκαν για τις πολιτικές μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ στις ομιλίες τους με τον μεγάλο νικητή, τον Πορτορικανό Bad Bunny να δέχεται χειροκροτήματα με όρθιο το κοινό, κατά την ομιλία αποδοχής του βραβείου του. Η Billie Eilish και η Kehlani φώναξαν από σκηνής και οι δύο «F**k ICE» καθώς παρέλαβαν τα Grammy τους. Η Olivia Dean επισήμανε στην ομιλία της ότι είναι εγγονή ενός μετανάστη.

«Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω έξω η ICE», είπε ο Bad Bunny καθώς παρέλαβε το Grammyγια το Καλύτερο Άλμπουμ Μουσικής.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί» είπε ο Bad Bunny και έστειλε μήνυμα αγάπης. «Χρειάζεται να είμαστε διαφορετικοί, πρέπει να πολεμήσουμε με αγάπη. Πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη. Δεν τους μισούμε, αγαπάμε τους ανθρώπους μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/newsbusters/status/2018338690888589518}

Ωστόσο η πιο ηχηρή δήλωσε ήταν εκείνη της Billi Eilish η οποία είπε πως «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις σε μία τέτοια στιγμή» είπε λαμβάνοντας το βραβείο Grammy για το Τραγούδι της Χρονιάς, «Wildflower» και προέτρεψε όλους να «συνεχίσουν να αγωνίζονται, να μιλάνε και να διαμαρτύρονται. Οι φωνές μας πραγματικά έχουν σημασία, και οι άνθρωποι έχουν σημασία, Fu@@k ICE».

{https://twitter.com/Dariana5046241/status/2018338551973155180}

Οι Justin Bieber, η Hailey Bieber, Joni Mitchell και άλλοι φόρεσαν κονκάρδες διαμαρτυρόμενοι για την ICE του Τραμπ.

Οι τακτικές του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και της ICE στην εφαρμογή των σκληρών πολιτικών μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ που βοήθησαν στην επανεκλογή του έχουν επανειλημμένα πυροδοτήσει διαμαρτυρίες και νομικές προκλήσεις. Οι δολοφονίες των Ρενέ Γκουλντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα τον περασμένο μήνα πυροδότησαν περαιτέρω οργή και ώθησαν τους Δημοκρατικούς να πιέσουν για μεταρρυθμίσεις στην ICE.

{https://twitter.com/luigipr/status/2018338484415504826}

Η κράτηση του 5χρονου Λίαμ Ράμος και του πατέρα του από την ICE δυναμίτισε ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση.

{https://twitter.com/BREAKING24N/status/2018337299386290662}

Από την άλλη η διοίκηση Τραμπ παραμένει αμετακίνητη στην τακτική αλλά κυρίως στην άποψή της. Η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin, δήλωσε στο Axios Sunday χαρακτήρισε «απαράδεκτο που το Χόλιγουντ επιλέγει να δαιμονοποιήσει τις Αρχές, καθώς οι πράκτορες της ICE θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να συλλάβουν δολοφόνους, παιδεραστές, βιαστές, απαγωγείς και ληστές από τις κοινότητές μας».

{https://twitter.com/Lagochitaray2/status/2018338150452543846}

Πρόσθεσε στο email της ότι αυτό το «είδος σκουπιδιών συμβάλλει στο να αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί μας μια αύξηση στις επιθέσεις και τις θανατικές απειλές».

Τα βραβεία Grammy τείνουν να είναι πιο πολιτικοποιημένα βραβεία σε σχέση με άλλες απονομές ενώ αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να γίνουν από καλλιτέχνες και τη βραδιά των Όσκαρ.

Τραμπ: Τα βραβεία Grammy είναι τα χειρότερα

Η απάντηση Τραμπ ήρθε μέσω Truth Social επικρίνοντας, φυσικά, τα βραβεία. Επίσης, προανήγγειλε και νομικές κινήσεις κατά του παρουσιαστή για σχόλιό του αναφορικά με τη σχέση Τραμπ και Επστάιν.

«Τα βραβεία Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, σχεδόν απαρατήρητα! Το CBS είναι τυχερό που δεν έχει πλέον αυτά τα σκουπίδια να γεμίζουν τα κανάλια του. Ο παρουσιαστής, Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο ο Τζίμι Κίμελ στα βραβεία της Όσκαρ με χαμηλή τηλεθέαση. Ο Νόα είπε, ΛΑΘΟΣ για μένα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο μαζί στο νησί του Επστάιν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Μπιλ, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν, ούτε πουθενά εκεί κοντά, και μέχρι την ψευδή και δυσφημιστική δήλωση απόψε, δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ ότι ήμουν εκεί, ούτε καν από τα μέσα ενημέρωσης των Fake News. Ο Νόα, ένας εντελώς αποτυχημένος, ας διορθώσει τα γεγονότα γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον καημένο, αξιολύπητο, ηλίθιο τηλεοπτικό παραγωγό, και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα. Ρωτήστε τον Little George Slopadopolus, και άλλους, πώς πήγε για εκείνους. Ρωτήστε επίσης το CBS! Ετοιμάσου Νόα, θα διασκεδάσω μαζί σου».

Ο Λευκός Οίκος απάντησε έμμεσα με μία ανάρτησή του.

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/2018314406166241455}