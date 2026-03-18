Κοινωνικό leasing φέρνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με τους δικαιούχους να δικαιούνται leasing ηλεκτρικού αυτοκινήτου με έως 150 ευρώ τον μήνα.

Η κυβέρνηση παρουσίασε 25 δράσεις συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη στέγαση και τις πράσινες μεταφορές.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις είναι και το κοινωνικό leasing όπου ευάλωτα νοικοκυριά θα επιδοτούνται για να μισθώσουν ηλεκτρικά ΙΧ με χαμηλό μίσθωμα, έως 150 ευρώ.

Κοινωνικό leasing

Ευάλωτα νοικοκυριά θα επιδοτούνται για να μισθώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλό μίσθωμα, έως 150 ευρώ το μήνα. Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν 12.500 μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται μέση επιδότηση 13.000 € ανά δικαιούχο (με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία) για 4 έτη μίσθωσης, συν 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή. Ο ωφελούμενος θα επιλέγει τo μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που προτιμά, από μια δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων, που θα είναι τα πιο φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα, που κυκλοφορούν.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000€ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000€ + 500€ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000€ ή 145 ευρώ το μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα κριτήρια