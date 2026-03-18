Ο ακόλουθος οδηγός του Dnews.gr παρουσιάζει με απλό τρόπο τις βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες:

Η τριετής φοροαπαλλαγή για εισοδήματα από ενοίκια αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο που έχει θεσπιστεί με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση και να περιοριστεί η διαθεσιμότητα ακινήτων που παραμένουν κενά ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ωστόσο, το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη απαλλαγή είναι αυστηρό και προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες.

Η ορθή δήλωση των ακινήτων, η διάρκεια της μίσθωσης, τα χαρακτηριστικά της κατοικίας αλλά και η φορολογική εικόνα των προηγούμενων ετών παίζουν καθοριστικό ρόλο για την έγκριση του ευεργετήματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων, καθώς λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της απαλλαγής.

1. Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται την τριετή φοροαπαλλαγή;

Την απαλλαγή δικαιούνται ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες οι οποίες ήταν κενές για τουλάχιστον τρία συνεχόμενα έτη ή είχαν διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση και μετατρέπονται σε μακροχρόνιες έως το τέλος του 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να έχουν δηλωθεί σωστά στη φορολογική διοίκηση.

2. Πότε ένα ακίνητο θεωρείται «κενό» για τη χορήγηση της απαλλαγής;

Ένα ακίνητο θεωρείται κενό μόνο εφόσον έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα ως τέτοιο στην Εφορία για όλη την απαιτούμενη τριετία. Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή διορθώσεις εκ των υστέρων δεν γίνονται δεκτές και οδηγούν σε απώλεια της απαλλαγής.

3. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη μίσθωση;

Η σύμβαση πρέπει να αφορά κύρια κατοικία και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Το ακίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί όταν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα.

4. Τι συμβαίνει αν λυθεί πρόωρα η μίσθωση;

Η απαλλαγή διατηρείται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης συνάψει νέα τριετή σύμβαση εντός τριών μηνών. Αν και η δεύτερη μίσθωση διακοπεί, τότε το δικαίωμα απαλλαγής χάνεται οριστικά.

5. Υπάρχουν εξαιρέσεις για μισθώσεις μικρότερης διάρκειας;

Ναι, κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και ένστολους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απαλλαγή συνεχίζεται εφόσον οι νέες συμβάσεις συνάπτονται εντός εξαμήνου.

6. Τι ισχύει για ακίνητα που προέρχονται από Airbnb;

Τα ακίνητα πρέπει να είχαν διατεθεί νόμιμα και αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση το προηγούμενο φορολογικό έτος, να έχουν δηλωθεί όλες οι σχετικές μισθώσεις και να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση πριν από την έναρξη της νέας μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν χορηγείται η απαλλαγή.