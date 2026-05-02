Από αύριο Κυριακή (3/5) ξεκινά η σταδιακή βελτίωση του καιρού με μείωση της έντασης των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.

Υπομονή μέχρι τις αρχές της νέας εβδομάδας καλούνται να δείξουν οι πολίτες, καθώς το σκηνικό του καιρού παραμένει άστατο και ψυχρό μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για προσωρινή «παρένθεση» από την άνοιξη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με χαμηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή, βροχές σε αρκετές περιοχές και ισχυρούς βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο. Μάλιστα, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7-9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κάτω από τα φυσιολογικά.

Η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται ως μια «φθινοπωρινή ανάσα» μέσα στην άνοιξη, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας ήταν αισθητή ήδη από την Πρωτομαγιά.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δε θα διαρκέσει πολύ, αφού σταδιακά ο καιρός αλλάζει και επιστρέψει στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Από την Κυριακή το βράδυ θα αρχίσει σταδιακή βελτίωση, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, με άνοδο της θερμοκρασίας και πιο ήπιο καιρό.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι πρόκειται για μια σύντομη μεταβολή, με τη νέα εβδομάδα να σηματοδοτεί την επαναφορά της άνοιξης σε όλη τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση

Πρόγνωση για Κυριακή 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, και στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι - απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα 4/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για Τρίτη 5/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.