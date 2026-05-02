Η Eurovision 2026 ξεκίνησε να παίρνει «ζωή» για την ελληνική αποστολή, καθώς ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα στη σκηνή της Wiener Stadthalle, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» με έντονη ενέργεια, σε μια σκηνική προσέγγιση που φέρει την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού.

Η εμφάνιση βασίζεται σε μια αισθητική video game, όπου ο Akylas αλληλεπιδρά με τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης), σε ένα χιουμοριστικό αλλά και δυναμικό σκηνικό.

Σε μια ανατροπή της πλοκής, ο καλλιτέχνης «σπάει» τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, προσθέτοντας μια έντονα συναισθηματική στιγμή στην παράσταση.

Τη δημιουργική ομάδα πλαισιώνουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video art), Γιάννης Μουρίκης (σκηνικά), Γιώργος Τέλλος (φωτισμοί), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογία Akylas) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογία χαρακτήρων).

Οι επίσημες φωτογραφίες της πρόβας θα δοθούν στη δημοσιότητα την Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ενώ η δεύτερη πρόβα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον OGAE Greece, η εμφάνιση θυμίζει έναν κόσμο arcade παιχνιδιών, γεμάτο οπτικές ψευδαισθήσεις και έντονες μεταμορφώσεις. Ο Akylas εμφανίζεται ως μια «τίγρη», με πορτοκαλί και μαύρες αποχρώσεις, εντυπωσιακές furry μπότες και ένα ιδιαίτερο καπέλο.

Η σκηνική ιδέα συνδυάζει χιούμορ και θεατρικότητα, δημιουργώντας μια εμπειρία που εναλλάσσεται από το διασκεδαστικό στο συγκινητικό, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ο καλλιτέχνης απευθύνεται στη μητέρα του, κερδίζοντας –όπως σχολιάζεται– το κοινό κάθε ηλικίας.