«Καλή Πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Akylas, θα πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια»!
Έτσι ξεκινάει το Πρωτομαγιάτικό του μήνυμά του μέσω βίντεο ο πρωθυπουργός και ως ετεροχρονισμένος ...Άη-Βασίλης αραδιάζει τα "δώρα" της κυβέρνησής του στους εργαζόμενους!
Το ότι οι εργαζόμενοι στενάζουν από την ακρίβεια που έχει φτάσει στα ύψη και που βλέπουν ότι η αγοραστική τους δύναμη όλο και μειώνεται δεν έχει καμιά σημασία για τον πρωθυπουργό.
Αυτός εκεί, τα ίδια και τα ίδια!
Ως και τον... Ακύλα επιστρατεύει μήπως και κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιου να δει την ανάρτησή του.
Γιατί στα σοβαρά δεν μπορεί να τη λάβει κανείς. Ούτε καν οι ψηφοφόροι της ΝΔ όπως δείχνουν οι μετρήσεις...
Τ.Τε.