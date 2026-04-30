Ο μικρός Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη και ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του στην Ηλεία.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και οδύνη, αποχαιρέτησε τον 13χρονο γιο της, που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι, η μητέρα του.

Η ίδια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε μία ανάρτηση, εκφράζοντας το κενό που αφήνει πίσω η απώλειά του: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13?μονάκριβε Κωνσταντίνε μου... Καλό παράδεισο άγγελε μου... Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026.... Καλό μου παιδάκι...».

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στα Μακρίσια, όταν το παιδί, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, που μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε.