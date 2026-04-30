«Αδικαιολόγητη η συναίνεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Κράτος Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όπου δήλωσε ότι συναινεί με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή της νέας ηγεσίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προκαλεί μεγάλα ερωτήματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι αδιανόητο το ΠΑΣΟΚ να συμπράττει με τη ΝΔ που έχει τραυματίσει βάναυσα το Κράτος Δικαίου και έχει απαξιώσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, με φόντο και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πήρε τον ρόλο του κόμματος Βελόπουλου την προηγούμενη περίοδο. Την κατηγορηματική αντίθεσή του κατέγραψε ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, που συμμετείχε στη συνεδρίαση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Ολομέλειας: "Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου. Καμία Ανοχή. Και όταν λέμε ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα, το εννοούμε. Και γι' αυτό, το ερώτημα που τίθεται σε όλη την προοδευτική αντιπολίτευση είναι: Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί για την εκλογή ηγεσίας Ανεξάρτητης Αρχής;"», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Μήπως και γι' αυτό δεν συμφωνούν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για μομφή;».

Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση που κράτησε στη Διάσκεψη των Προέδρων, άφησε από βήματος της Ολομέλειας Σωκράτης Φάμελλος.

Είχαν προηγηθεί οι ευθείες βολές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριακο Μητσοτάκη τον οποίο χαρακτήρισε «εναν κρυπτόμενο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ενορχηστρωτή των σκανδάλων», υποστηρίζοντας πως «αυτός είναι που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή αν είχε την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».