Eπιστρέφουν οι καταιγίδες, οι ενισχυμένοι βοριάδες - Πού θα πέσει χαλάζι, πώς θα κινηθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια κακοκαιρία εξπρές που θα βάλει απότομα σε παύση το καλοκαίρι και σχεδόν για ένα τριήμερο θα «σφυροκοπήσει» την επικράτεια με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους. Η νέα ψυχρή εισβολή που θα κάνει την εμφάνισή της αρχής γενομένης από την Πέμπτη με καιρικά προεόρτια που θα ενταθούν όσο περνά το 24ωρο θα κλιμακωθούν για τα καλά από την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Το κύμα αστάθειας που θα εκκινήσει από την Πέμπτη θα «φουντώσει» με την Παρασκευή η κακοκαιρία να είναι γενικευμένη. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη το φαινόμενο ξεκινά με πιο περιορισμένη αστάθεια την Πέμπτη, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού λόγω ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα κινηθεί από τα Βαλκάνια προς την περιοχή μας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη δημιουργία έντονων καταιγίδων κυρίως στα ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και σε θαλάσσιες περιοχές.

Πέμπτη με τοπικές μπόρες και περιορισμένη αστάθεια

Την Πέμπτη ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως πάνω από ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας. Θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα μικρής διάρκειας και έντασης, ενώ προς το βράδυ θα επιμείνουν τοπικά σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν μελτέμια έως 5 μποφόρ.

Κακοκαιρία από την Παρασκευή με οργανωμένες καταιγίδες

Από την Παρασκευή η κατάσταση αλλάζει αισθητά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα συναντήσουν τις θερμές που ήδη βρίσκονται πάνω από τη χώρα, ενισχύοντας την αστάθεια. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα και σε αρκετές περιπτώσεις ισχυρά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονες ριπές ανέμων, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείονται βροχές και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο.

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Σάββατο με μετατόπιση των φαινομένων ανατολικά

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο και τμήματα της Θράκης, ενώ τοπικά τα φαινόμενα μπορεί να είναι ισχυρά. Σταδιακά μέσα στην ημέρα θα υπάρξει βελτίωση, όμως θα παραμείνει αστάθεια κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6–7 μποφόρ και τοπικά έως 8.

Κυριακή με βελτίωση αλλά τοπική αστάθεια

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η τριήμερη αυτή κακοκαιρία αναμένεται να έχει έντονο χαρακτήρα κατά διαστήματα, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η πορεία της καλοκαιρινής κακοκαιρίας: Οι περιοχές στο «μάτι» των ισχυρών φαινομένων

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέρα ορόσημο της καλοκαιρινής κακοκαιρίας θα είναι η Παρασκευή όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τα Βαλκάνια και θα αρχίσουν να επηρεάζουν και χώρα μας με φαινόμενα κατά τόπους ιδιαιτέρως έντονα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι πρώτες περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως η βόρεια και η κεντρική Ελλάδα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, ενώ τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η ένταση των φαινομένων δεν θα είναι παντού ίδια. Σε αρκετές περιοχές θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες, ωστόσο τοπικά δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Πρόκειται για τυπικά καλοκαιρινά μπουρίνια, που μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να προκαλέσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί πρώτα στα βόρεια και τα κεντρικά, ενώ το Σάββατο η πτώση θα γίνει πιο αισθητή σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, συμβάλλοντας σε μια πιο δροσερή αίσθηση και καθαρότερη ατμόσφαιρα. Όσο θα εξελίσσεται το σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα υποχωρούν σε έκταση αλλά θα υπάρχει ένα διάσπαρτο επεισόδιο αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα μπορεί να είναι ήπια και πρόσκαιρα, ενώ αλλού να εκδηλωθούν πιο έντονες καταιγίδες.

Την Πέμπτη θα διατηρηθεί παρόμοιο καιρικό μοτίβο, με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά γενικά μικρότερης έντασης σε σχέση με την Τετάρτη. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και δευτερευόντως στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ, με μικρότερη ένταση, θα επιμείνουν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί, έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τα μελτέμια θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας. Ψυχρότερες αέριες μάζες θα αλληλεπιδράσουν με τις θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται ήδη πάνω από τον ελλαδικό χώρο, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αστάθειας, περισσότερα φαινόμενα τοπικά ισχυρά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες με τα πιο έντονα να σημειώνονται στα κεντρικά και τα βόρεια αφού θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμων, κυρίως στη Μακεδονία, με έμφαση στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι και στην Αττική, πιθανώς τοπικά ισχυρές το απόγευμα γύρω από τους ορεινούς όγκους στα βορειότερα τμήματα της.

Μέσα στην ημέρα και κυρίως προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Καθώς η διαταραχή θα κινείται νοτιοανατολικά, ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα και μετά, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σταδιακά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπερνά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο ο κύριος όγκος των φαινομένων θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Έτσι, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά της χώρας, την Εύβοια, το ανατολικό αιγαίο και ειδικά και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου εκεί μπορεί να είναι ισχυρές.

Σταδιακά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο θα παραμείνει περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά, κυρίως στην ορεινή Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική και νότια χώρα, όπου η επίδραση της ψυχρότερης αέριας μάζας θα είναι μικρότερη, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά λίγο υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως την Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο. Για τον λόγο αυτό, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι αυξημένος.

Την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια δεν θα υποχωρήσει πλήρως, όμως θα είναι πιο περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, στην Πίνδο, την Πελοπόννησο και τα βορειοανατολικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα ανατολικά θα κυμανθεί κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια θα είναι λίγο υψηλότερη. Οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.