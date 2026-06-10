Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κινούνται προς τα Βαλκάνια και σταδιακά θα επηρεάσουν την Ελλάδα, προκαλώντας αύξηση της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Η μεταβολή του καιρού συνδέεται με την προσέγγιση ψυχρότερου αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης και ευνοεί την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Παράλληλα, στα χαμηλότερα στρώματα διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Η αλλαγή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ από το Σάββατο η πτώση του υδραργύρου θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο κατά τόπους ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα πολύ δυνατές ριπές ανέμου.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δεν πρόκειται για μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει ομοιόμορφα ολόκληρη τη χώρα, αλλά για ένα επεισόδιο θερινής αστάθειας. Ωστόσο, η προσοχή των πολιτών θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις απότομες ενισχύσεις των ανέμων που ενδέχεται να συνοδεύσουν τα φαινόμενα.

{https://x.com/KolydasT/status/2064605436976693513}