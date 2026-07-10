Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου. Η τάση του καιρού έως 21/7.

Πορεία για αρκετή ζέστη μετά τις 15-16/7 και έως τις 21/7 μας προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι είναι νωρίς να μιλήσουμε για καύσωνα. «Θα έχουμε πολύ ζέστη και η τάση είναι να ανέβει η θερμοκρασία σημαντικά».

Πάντως για το Σάββατο 11/7 ο καιρός θα είναι καλός και κάποια σύννεφα θα έχουμε σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και ίσως έχουμε ένα πέρασμα από βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 στα κεντρικά, τους 28 με 33 στα βόρεια και τους 31 βαθμούς στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως τους 32 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 29 έως και 31 βαθμούς.

Την Κυριακή, θα έχουμε ένα πέρασμα με βροχές στην ορεινή Δράμα και Ξάνθη και ίσως έχουμε και κάποιες βροχές στα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι επίσης καλός και από 15-16/7 η θερμοκρασία θα ανέβει στα ηπειρωτικά φτάνοντας ακόμη και τους 37 - 38 βαθμούς.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

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