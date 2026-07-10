Ο Σίνερ νίκησε τον Τζόκοβιτς με 6-4, 6-4, 6-4.

«Ήταν ένα επίπεδο, ή παραπάνω, καλύτερος από εμένα». Με αυτό τον τρόπο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποδέχθηκε την ήττα του από τον Γιανίκ Σίνερ, στον ημιτελικό του Wimbledon.

Μόλις τρεις ημέρες μετά το επικό ματς του κόντρα στον Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ- που τον κράτησε 5 ώρες και 15 λεπτά στο κορτ, στον μεγαλύτερης διάρκειας προημιτελικό της ιστορίας του Wimbledon- ο Σέρβος ήλπιζε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για τον 25ο τίτλο σε Γκραν Σλαμ και τον 8ο στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Όμως, ο Γιανίκ Σίνερ ήταν αξεπέραστος και με άνεση επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-4 φτάνοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά στον τελικό του Wimbledon, το οποίο κατέκτησε πέρυσι. Έτσι, πήρε «εκδίκηση» για τον ημιτελικό του φετινού Αυστραλιανού Όπεν, στον οποίο είχε χάσει από τον Τζόκοβιτς.

{https://x.com/Wimbledon/status/2075638670426616207}

{https://x.com/Wimbledon/status/2075637925191012707}

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«Είναι απίστευτο να είμαι ξανά στον τελικό. Σίγουρα το να παίζω απέναντι στον Νόβακ και αυτό που δείχνει, ήταν πραγματική έμπνευση. Όχι μόνο για τον κόσμο αλλά και για τη νέα γενιά. Αυτό που κάνει ακόμα είναι απίστευτο», είπε ο 24χρονος κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, για τον 39χρονο αντίπαλό του.

Το χειροκρότημα στον Τζόκοβιτς - «Θέλω να έρθω τουλάχιστον άλλη μια φορά»

Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά τον Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την ήττα του και ο Σέρβος δήλωσε ότι θέλει να παίξει τουλάχιστον άλλη μια φορά στο Wimbledon.

«Ήμουν ένα βήμα πίσω σε κάθε χτύπημα. Ήταν ένα επίπεδο, ή και παραπάνω, καλύτερος από εμένα», αναγνώρισε ο 39χρονος. Όταν τον ρώτησαν αν θα επιστρέψει του χρόνου στο Wimbledon, απάντησε: «Θα το ήθελα, τουλάχιστον άλλη μια φορά».

{https://x.com/Wimbledon/status/2075639998208942539}

Κόντρα στον Ζβέρεφ ο Σίνερ στον τελικό

Στον τελικό του Wimbledon, ο Γιανίκ Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος απέκλεισε τον Άρθουρ Φέρι με 7-6, 6-2, 6-4. Ο Σίνερ διεκδικεί τον πέμπτο τίτλο του σε Γκραν Σλαμ, απέναντι στον Γερμανό ο οποίος κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός τον προηγούμενο μήνα.

{https://x.com/Wimbledon/status/2075647883374657842}