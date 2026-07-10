Η αγάπη ενός 75χρονου βιολόγου για το ποδόσφαιρο αποτυπώνεται στο επιστημονικό του έργο.

Όταν ο Βοζίνια έβαζε τα γάντια του για να εκπροσωπήσει το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ 2026 ήξερε ότι θα γράψει ιστορία για τη χώρα του, αλλά σίγουρα δεν περίμενε η επιστήμη να χρησιμοποιήσει το όνομά του.

Ένας Ισπανός βιολόγος, αλλά και φίλαθλος του ποδοσφαίρου, ο Χεσούς Ορτέας έδωσε το όνομα του Βοζίνια σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε. Ο Ορτέα ανακάλυψε το μικροσκοπικό, κατακόκκινο μαλάκιο στην Καραϊβική και προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ανακάλυψης ώστε να συμπέσει χρονικά με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ισπανία», ανέφερε ο Ορτέα στη δημοσίευσή του. «Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα.»

Ο 40χρονος Ζοσιμάρ Χοσέ Εβόρα, κατά κόσμον Βοζίνια, πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στη φάση των «32». Στη νοκ άουτ φάση η μικρή νησιωτική χώρα αντιμετώπισε την Αργεντινή, όπου αν και αποκλείστηκε έπειτα από σκληρή μάχη με σκορ 3-2, έκανε όλο τον πλανήτη να υποκλιθεί.

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Ο Ορτέα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα θαλάσσια ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου και το 2023 τιμήθηκε από τη νησιωτική χώρα με το Μετάλλιο Αξίας.

Η αγάπη του 75χρονου βιολόγου για το ποδόσφαιρο είχε εκφραστεί και στο παρελθόν, καθώς έχει δώσει ονόματα ποδοσφαιριστών και σε άλλα θαλάσσια είδη, προς τιμήν του πρώην τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης, Κέιλορ Νάβας, αλλά και του Κίνι, του σπουδαίου Ισπανού επιθετικού της Σπόρτινγκ Χιχόν και της εθνικής Ισπανίας κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

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