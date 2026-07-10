Ο Σαμαράς εκτιμάται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Κυρ. Μητσοτάκη

Το δόγμα Μαξίμου «το είπαμε το κάναμε» μέχρι στιγμής δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Η εθελοντική «Συμφωνία Κυρίων» για «πάγωμα» των τιμών, οι επιμέρους παροχές, οι εντατικοί προεκλογικοί ρυθμοί με παραδόσεις έργων και «γαλάζιες» εξορμήσεις ανά την Ελλάδα φέρνουν τη Ν.Δ. δημοσκοπικά πρώτη αλλά χωρίς την δυναμική που θα ήθελε.

Η Ν.Δ. «καθηλωμένη» στα ποσοστά των ευρωεκλογών

Οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB δίνουν την Ν.Δ. στην Πρόθεση Ψήφου στο 23,8%. Μία μονάδα πάνω από την αντίστοιχη έρευνα του Δεκεμβρίου. Με την Ν.Δ. να αγγίζει στην Εκτίμηση ψήφου το 29%.

Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται, δηλαδή, «καθηλωμένο» στα ποσοστά των ευρωεκλογών του 2024. Και σίγουρα κάτω από το 30%. Αυτό εξανεμίζει το σενάριο του Μαξίμου, η Ν.Δ να σκαρφαλώσει πάνω από το 30% μέσα στο καλοκαίρι.

Αποδυναμώνεται το σενάριο του Μαξίμου

Το συγκεκριμένο σενάριο ήθελε τον πρωθυπουργό να ανεβαίνει στην ΔΕΘ με ένα 32% στην «τσέπη» του. Ώστε με το πακέτο παροχών «μπαζούκας» που ετοιμάζει – και το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 2 δις- η Ν.Δ. να ανέβει μία ακόμη μονάδα και να προσφύγει στις κάλπες με την ελπίδα να μην πέσει κάτω από το 33%. Ώστε να υπάρχει η απαραίτητη δυναμική να προκηρύξει επαναληπτικές εκλογές λέγοντας ότι η αυτοδυναμία (περίπου 38,5%) είναι ένας εφικτός στόχος.

Με την κρυφή προσδοκία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών να σπάσει – υπό την πίεση του Αλέξη Τσίπρα - το ΠΑΣΟΚ στα δύο. Και η Ν.Δ. να αποσπάσει το κεντρώο κομμάτι των ψηφοφόρων του.

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Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται και το σενάριο των πρόωρων και των εκλογών το 2027

Η σημερινή δημοσκοπική εικόνα της Ν.Δ., ωστόσο, δεν συνηγορεί στο σχέδιο του Μαξίμου. Το αντίθετο. Προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Διότι αν η Ν.Δ. δεν μπορεί να πετύχει το μέγιστο της συσπείρωσης της τον Σεπτέμβριο – μαζί με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ- κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι θα το πετύχει μετά από οκτώ μήνες. Την Άνοιξη του ΄27 που είναι υποχρεωμένη να στήσει κάλπες.

Διότι στο μεταξύ θα έχει περάσει η «χρυσόσκονη» των παροχών και θα έχουν μείνει τα προβλήματα. Εκτός και αν οι παροχές είναι τέτοιες που κατά την εφαρμογή τους γεμίσουν την τσέπη του μέσου ψηφοφόρου.

Ο παράγοντας Σαμαράς νούμερο 1 εκλογικός εχθρός

Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι πλέον ενεργό..

Και κατ’ όπως φαίνεται και με αρκετούς Καραμανλικούς να στηρίζουν το εγχείρημα. Παρά την ουδέτερη στάση του Κ. Καραμανλή. Και με την πικρή διαπίστωση για την κυβέρνηση ότι η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά στις εκλογές μόνον «γραφική» δεν προοιωνίζεται.

Δυνητική ψήφος στον Σαμαρά δίνει ένα 15% των ψηφοφόρων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της MRB η Ν.Δ. κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και πιο κάτω από το σημερινό της ποσοστό…

Καθώς χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμη κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς ένα 15,2% να δηλώνει δυνητικός ψηφοφόρος του. Με ένα 3% να μοιάζει «κλειδωμένο» και ένα 11% των ερωτηθέντων να λέει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα Σαμαρά.

Με το εντυπωσιακό εύρημα ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Ν.Δ. να εμφανίζονται από σίγουροι μέχρι πρόθυμοι να ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή το 27,1% των σημερινών ψηφοφόρων της Ν.Δ.

Η Ν.Δ. μπορεί να χάσει 1 στους 3 ψηφοφόρους των ευρωεκλογών

Οι οποίοι προέρχονται μάλιστα από την εκλογική δεξαμενή της Ν.Δ. των ευρωεκλογών του 2024. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με την MRB η Ν.Δ. κινδυνεύει να απωλέσει το ένα τρίτο της δύναμης της από το 28,31% που έλαβε στις ευρωεκλογές και όχι από το 41% που έλαβε στις εθνικές εκλογές του ΄23.

Δηλαδή , δείχνει ότι η Ν.Δ μπορεί να έχει σημαντικές εκλογικές διαρροές από τον «σκληρό» εκλογικό πυρήνα της.

Διαρροές και προς άλλα κόμματα

Τα συγκεκριμένα στοιχεία ανατρέπουν τον ισχυρισμό της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι το κόμμα Σαμαρά δεν την αγγίζει εκλογικά. Ή ότι αγγίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων της. Κάτω της μονάδας.

Με τις διαρροές που έχει αυτή τη στιγμή η Ν.Δ. να επεκτείνονται σε σειρά δεξιών κομμάτων. Αλλά και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα 4,8% κατευθύνεται από τη Ν.Δ. στο κόμμα της Καρυστιανού,. Το 3,9% στο κόμμα Βελόπουλου. Και προς το κόμμα Τσίπρα ένα 3%.