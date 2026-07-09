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Μάχη μέχρι τέλους στην prime time.

Με δύο μεγάλα φινάλε ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η φετινή τηλεοπτική σεζόν, καθώς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA και «Η γη της ελιάς» του MEGA αποχαιρέτησαν το κοινό ύστερα από μήνες – και στην περίπτωση της δεύτερης σειράς, ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στα social media, και ιδιαίτερα στο X (πρώην Twitter), η κατάληξη των πέντε αδελφών στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τα στοιχεία τηλεθέασης δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε υψηλό μέχρι το τέλος.

Την ίδια στιγμή, «Η γη της ελιάς» έκλεισε οριστικά τον πολυετή κύκλο της με ένα χαρούμενο φινάλε, ικανοποιώντας μεγάλο μέρος των πιστών τηλεθεατών της.

Στο δυναμικό κοινό, που αποτελεί βασικό δείκτη, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» επικράτησε με σαφή διαφορά, επιβεβαιώνοντας ότι το πολυσυζητημένο φινάλε του κατάφερε να κρατήσει καθηλωμένους τους νεότερους τηλεθεατές.

Στο γενικό σύνολο, όμως, «Η γη της ελιάς» πήρε οριακά την πρωτιά με 18,4% έναντι 18%, κλείνοντας έτσι την πενταετή πορεία της με μια τελευταία τηλεοπτική νίκη.

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Τα ποσοστά στο δυναμικό κοινό

Νικητής στο δυναμικό κοινό 18-54

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (ALPHA) 14,8%

Η γη της ελιάς (MEGA) 12,2%

Τα ποσοστά στο γενικό σύνολο

Η γη της ελιάς (MEGA) 18,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (ALPHA) 18,0%