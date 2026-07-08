Οι μεγαλύτερες σειρές του Netflix χάνουν πάνω από τους μισούς θεατές μετά την πρώτη σεζόν και υπάρχουν λόγοι για αυτό...

Το Netflix φιλοξενεί μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία του streaming, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων παραγωγών του, όπως το «Stranger Things», ή ή το «Wednesday».

H πλατφόρμα φημίζεται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένες σειρές. μεγάλες επιτυχίες συχνά κόβονται χωρίς προειδοποίηση. Συχνά - πυκνά, οι συνδρομητές του Netflix εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι κάποιες σειρές ακυρώνονται, ενώ άλλες φαίνεται να συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα (βλ.: «Emily in Paris»).

Ωστόσο, το Netflix αντιμετωπίζει πλέον ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα με τις σειρές του, το οποίο οφείλεται εξ ολοκλήρου στον ίδιο τον «γίγαντα του streaming».

Η πτώση της τηλεθέασης

Νέα έκθεση του Bloomberg καταγράφει μια έντονη διαφορά στην τηλεθέαση μεταξύ της πρώτης σεζόν και της δεύτερης σεζόν μιας πρωτότυπης σειράς του Netflix, η οποία είναι άξια ανάλυσης και προβληματισμού.

Για παράδειγμα, η δεύτερη σεζόν του «One Piece» έχασε πάνω από το 30% του κοινού της, ενώ η δεύτερη σεζόν του «Beef» σημείωσε πτώση κατά 70%. Ίσως ο σημαντικότερος δείκτης ότι η θέση του Netflix δεν είναι πια αυτή που ήταν κάποτε, είναι το «Avatar: The Last Airbender», το οποίο σημείωσε πτώση 60% στην τηλεθέαση μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του.

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Προφανώς, το πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις σειρές έχουν λάβει υψηλότερες βαθμολογίες στη δεύτερη σεζόν τους σε σχέση με την πρώτη.



Τι προκαλεί, λοιπόν, αυτές τις τεράστιες πτώσεις στην τηλεθέαση; Η απάντηση είναι απλή...

Η καθυστέρηση μεταξύ των σεζόν ρίχνει τα νούμερα

Άρα και το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Bloomberg, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Matthew A. Cherry ​​​​​​έγραψε την απλή, αλλά πικρή αλήθεια, στο Χ: το πολυετές κενό -διάλειμμα, σιωπή ή όπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε- μεταξύ των σεζόν υπονομεύει το ενδιαφέρον του κοινού για τις σειρές του Netflix.



Και δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς με αυτή την άποψη του Cherry, καθώς πράγματι, οι νέες σεζόν των πρωτότυπων σειρών του Netflix αργούν να κυκλοφορήσουν. Τόσο το «Beef» όσο και το «One Piece» έκαναν πρεμιέρα το 2023, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκαν τρία χρόνια για να κυκλοφορήσει μια νέα σεζόν.



Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που έχουν συντελέσει σε καθυστερήσεις, όπως η απεργία των SAG-AFTRA/WGA το 2023, που επηρέασαν συνολικά την παραγωγή σειρών και ταινιών στο Χόλιγουντ.



Το θέμα όμως παραμένει. το Netflix βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη των συνδρομητών του όσον αφορά την τηλεθέαση, και αυτή η εμπιστοσύνη αρχίζει να κλονίζεται, για να μην πούμε ότι εξαντλείται.

Αλλάξανε τα γούστα σου

Mind the gap: Μια άλλη... παρενέργεια του χρονικού κενού μεταξύ των σεζόν είναι ότι οι απόψεις -ή τα γούστα- του κοινού για ορισμένες σειρές αρχίζουν να αλλάζουν, και μερικές φορές όχι προς το καλύτερο.

Το «Stranger Things» αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου, καθώς το χρονικό κενό μεταξύ των σεζόν ξεχείλωσε με αποτέλεσμα, οι θεατές να αναθεωρήσουν για μια σειρά που κάποτε ήταν πολύ αγαπητή.

Πολλοί θεώρησαν ότι το «Stranger Things» θα ήταν καλύτερο αν είχε κυκλοφορήσει ως μίνι-σειρά, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η επέκταση των επεισοδίων που είχαν διάρκεια ταινίας δεν συνέβαλε ιδιαίτερα στην ιστορία, με αποτέλεσμα το φινάλε της σειράς, «The Upside Down», να λάβει ανάμεικτες κριτικές.

Από πολλές απόψεις, αυτό αποτέλεσε προάγγελο των εξελίξεων που επρόκειτο να ακολουθήσουν για το Netflix.

Το μοντέλο «binge» του Netflix θεωρείται ξεπερασμένο

Το Netflix έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα πέρα από τα μεγάλα κενά στις παραγωγές του: το μοντέλο «binge watching» (βλ. «μαραθώνιας παρακολούθησης») έχει πλέον ξεπεραστεί.

Όταν ξεκίνησε, η ιδέα τού να παρακολουθεί κανείς μια ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν σε μια μέρα ήταν ένα εξαιρετικό δέλεαρ. Πλέον, οι περισσότεροι προτιμούν τις μεγαλύτερες σεζόν αντί για τα 8 επεισόδια που συνήθως προβλέπει το Netflix για τις πρωτότυπες σειρές του.

Άλλες πλατφόρμες streaming, όπως το Prime Video, το HBO Max και το Disney+, έχουν καθιερώσει τις εβδομαδιαίες κυκλοφορίες με αποτέλεσμα να εκτοπίσουν το Netflix από το προσκήνιο.

Παρ' το αλλιώς

Αν το Netflix θέλει πίσω το στέμμα του στον «πόλεμο του streaming», πρέπει να αλλάξει τόσο τη στρατηγική παραγωγής όσο και την προσέγγισή του όσον αφορά την κυκλοφορία πρωτότυπων τηλεοπτικών σειρών.



Αναμφισβήτητα, η πλατφόρμα εξακολουθεί να δημιουργεί επιτυχίες, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει όποιος έχει δει τις σειρές «KPop Demon Hunters» ή προσφάτως και αδίκως κομμένο «The Boroughs».

Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του, και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να «αγκαλιάσουν» την αλλαγή αντί να παραμείνουν σε ένα πλοίο που βυθίζεται...