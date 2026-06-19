Το Netflix θα μας κάνει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε...

Mια σειρά, συνήθως δεν κόβεται ενώ όταν έχει να επιδείξει μια επιτυχημένη πορεία με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενθουσιώδεις κριτικές και δεκάδες χιλιάδες ορκισμένους φαν. Έτσι τουλάχιστον νομίζαμε, μέχρι που το Netflix μας έκανε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ακυρώνοντας ωμά και ξαφνικά τη νέα σειρά «The Boroughs» των αδερφών Ντάφερ, δημιουργών του «Stranger Things».



Η σειρά επιστημονικής φαντασίας των έξι επεισοδίων, κόπηκε από το Netflix μετά από μία σεζόν και μόλις ένα μήνα από την πρεμιέρα της τον Μάιο. Στο «Stranger Things με ηλικιωμένους», καθώς οι χαρακτήρες ήταν συνταξιούχοι αντί για έφηβοι, είναι να παρουσιάσει ένα δυνατό καστ με τους Τζίνα Ντέιβις, Μπιλ Πούλμαν, Άλφρεντ Μολίνα, κ.ά., και μια συναρπαστική ιστορία.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, που αποκάλυψε πρώτο την είδηση για το «μαχαίρι», το Netflix αποφάσισε το οριστικό τέλος της σειράς, παρά το γεγονός ότι οι σεναριογράφοι ήδη εργάζονταν πάνω στις επόμενες σεζόν καθώς υπήρχαν σχέδια για ταυτόχρονα γυρίσματα δεύτερης και τρίτης σεζόν.

{https://youtu.be/PsvUvqXoTpE?si=5TbW7J7xxIbgTNG3}

Tα λεφτά είναι πολλά Άρη

Όσον αφορά τους λόγους της ακύρωσης, πηγές λένε συνέβη επειδή καθαρά λόγω μπάτζετ, καθώς η επιστημονική φαντασία είναι ακριβή, και οι Boroughs βασίστηκαν πολύ στα εφέ και σε ένα σύνολο βετεράνων. Παράλληλα, οι Ντάφερ υπέγραψαν συμφωνία με την Paramount τον Αύγουστο, τερματίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία τους με το Netflix τον περασμένο Απρίλιο, έτσι η έξοδος των αδελφών φέρεται να προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον streamer, γεγονός που πηγή κοντά στο Netflix ισχυρίζεται ότι αυτό δεν ισχύει και χαρακτηρίζει την κίνηση ως μια «απλή επιχειρηματική απόφαση».



Στα παραπάνω, προσθέστε ακόμα έναν παράγοντα: η ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής που έδωσε το πράσινο φως για τους Boroughs — Peter Friedlander και Blair Fetter — έχουν αφήσει το Netflix για την Amazon MGM, οπότε το τρέχον καθεστώς κληρονόμησε μια σειρά που ποτέ δεν υποστήριξε...

Εξοργισμένοι θεατές καλούν σε μποϊκοτάζ κατά του Netflix

Aμέσως μόλις έγινε γνωστή η ακύρωση της σειράς, οι συνδρομητές του Netflix εξορφισμένοι ξέσπασαν στα social media.

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«Τραγωδία — ήταν πραγματικά μια ωραία σειρά με ενδιαφέρον σενάριο» έγραψε ένας χρήστης, με τον ίδιο λογαριασμό να σχολιάζει αλλού: «Μεγάλη απογοήτευση — η πρώτη σεζόν ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και μοναδική!».

Tragedy — it was actually a cool show with a interesting premise



Would’ve like to see how the whole story played out pic.twitter.com/sgcHHRMgjK June 18, 2026

Huge bummer — first season was actually really interesting and unique! pic.twitter.com/Gy1QoTJQYg — Miranda Mirage (@MirageMischief) June 17, 2026



Ένας άλλος θεατής, φανερά απογοητευμένος, σχολίασε: «@netflix ακύρωσε το Boroughs – μια υπέροχη ιστορία από τους Duffers (που δημιούργησαν το Stranger Things). Υπέροχοι ηθοποιοί, σημαντικά θέματα, καλή ιστορία… οπότε φυσικά ακυρώθηκε. Έχει τον Alfred Molina, την Alfre Woodard, την Geena Davis – αξίζει να το παρακολουθήσετε

@netflix cancelled The Boroughs - a great story from the Duffers ( who created Stranger Things). Great actors, meaningful themes, good story... so of course it got cancelled. Has Alfred Molina, Alfre Woodward, Geena Davis - worth watching. Sad - was even top viewed. — Claire Count-imagine (@clairecount) June 19, 2026



Άλλοι εξοργισμένοι φαν θυμήθηκαν την συνήθεια του Netflix να ακυρώνει σειρές πριν την ώρα τους, όπως τα Boots και Ozark. «Πρέπει να μποϊκοτάρουμε το Netflix γιατί αυτό είναι απλά βλακεία», έγραψε κάποιος. «Η σειρά ήταν 10/10, γιατί συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις υπηρεσίες streaming;» Ένας άλλος αντέδρασε γράφοντας: «Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό… υπέροχο καστ και σενάριο. Απλά δεν το καταλαβαίνω πια…».

Deadass we need to boycott Netflix cause this straight bs. Show was 10/10 like why tf do we still support this weak ass streaming services ?, shit just pissed — NUSSIE (@DarkVoltage2) June 17, 2026

That's very dissappointing... great cast and writing. I just don't get it anymore... — Luis M Colina (@LouHill7) June 18, 2026



Aξίζει να σημειώσουμε ότι το The Boroughs σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση στους πίνακες της Nielsen την πρώτη εβδομάδα του, συγκέντρωσε περίπου 9,5 εκατομμύρια προβολές και διατηρεί βαθμολογία 97% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes έναντι βαθμολογίας 79% από το κοινό.



Eπίσης, η σειρά βρισκόταν σταθερά στο τοπ 10 του Netflix κάθε εβδομάδα από την κυκλοφορία της στις 21 Μαΐου. Την περασμένη εβδομάδα, ήταν στην 8η θέση των αγγλόφωνων σειρών του streamer και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 20.8 εκατομμύρια προβολές.