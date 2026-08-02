Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αναλάβει τον πολιτικό συντονισμό του σχεδιασμού.

Στα χέρια του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά βρίσκεται πλέον ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής και εκλογικής στρατηγικής της κυβέρνησης ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Οι δύο άνδρες καλούνται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να διαμορφώσουν το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για την επαναπροσέγγιση των ελεύθερων επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης, κοινωνικών ομάδων που απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία μετά την εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης.

Με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, το οικονομικό επιτελείο έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να κλείσει πολιτικά μέτωπα που άνοιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αναλάβει τον πολιτικό συντονισμό του σχεδιασμού, πραγματοποιώντας ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα, προκειμένου οι τελικές παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς αλλά και στις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Θάνος Πετραλιάς έχει αναλάβει τη δύσκολη εξίσωση των δημόσιων οικονομικών. Οι συνεχείς επαφές του με το Μέγαρο Μαξίμου αφορούν την κοστολόγηση κάθε μέτρου και τον καθορισμό των δημοσιονομικών ορίων, ώστε το συνολικό πακέτο, που σήμερα υπολογίζεται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ, να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως στο ενεργειακό μέτωπο.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει σημαντικές διορθωτικές παρεμβάσεις, χωρίς όμως να καταργήσει πλήρως ένα μέτρο που έχει αποφέρει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Στόχος είναι να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν, διατηρώντας ταυτόχρονα τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης.

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Στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, το υψηλό δημοσιονομικό κόστος έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις, καθώς στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι δύσκολα μπορούν να συνδυαστούν γενναία μείωση της προκαταβολής και εκτεταμένες αλλαγές στα τεκμήρια χωρίς σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων.

Αντίστοιχα, εξετάζονται αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη σύνδεσή του με την πραγματική οικονομική εικόνα κάθε εταιρείας, με κατάργηση για όσες εμφανίζουν κέρδη και καταβάλλουν φόρους και διατήρησή του για επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιές. Η πλήρης κατάργησή του παραμένει στον σχεδιασμό, αλλά πλέον εξετάζεται να υλοποιηθεί σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται ακόμη παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων, όπως η επιτάχυνση των επιστροφών φόρου μέσω της ΑΑΔΕ, καθώς και φορολογικά κίνητρα που θα επιβραβεύουν τη συνεπή επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, δεν φαίνεται να προχωρούν νέες μειώσεις στη φορολογία των ενοικίων, ενώ δεν αναμένονται παρεμβάσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στον ΦΠΑ, με εξαίρεση τη σχεδιαζόμενη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ.