Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ για την εξαγορά παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, με τις τελικές υπογραφές να αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές του φθινοπώρου.

Οι συζητήσεις, που είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετούς μήνες από τη ΔΕΗ με περισσότερες από μία εταιρείες, φέρεται να έχουν πλέον περιοριστεί σε έναν υποψήφιο στόχο. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η ΔΕΗ θα αποκτήσει παρουσία στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας, όπου ήδη αναπτύσσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.

Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει νέες επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μετά τις πρόσφατες συμφωνίες σε Πολωνία και Ουγγαρία, πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται τρίτο πακέτο έργων που θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης, τόσο στις δύο αυτές αγορές όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπου η εταιρεία διαθέτει ή σχεδιάζει να αποκτήσει παρουσία.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου μέσω επενδύσεων σε νέες αγορές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος της δεκαετίας το 45% της εγκατεστημένης ισχύος, το 50% των επενδύσεων και περίπου το 40% των λειτουργικών κερδών (EBITDA) εκτιμάται ότι θα προέρχονται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Οι πρόσφατες εξαγορές έργων σε Πολωνία και Ουγγαρία αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των διασυνδεδεμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Κεντρικής Ευρώπης. Η Πολωνία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ΑΠΕ στην Ευρώπη, ενώ η Ουγγαρία διαθέτει εκτεταμένες διασυνδέσεις με τις γειτονικές αγορές, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω των επενδύσεων αυτών, η ΔΕΗ διευρύνει σταδιακά τη γεωγραφική της παρουσία και το χαρτοφυλάκιο έργων της στην ευρωπαϊκή αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει παρουσιάσει για τα επόμενα χρόνια.