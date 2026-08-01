Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε τις τελευταίες μέρες κοινοβουλευτικής λειτουργίας για να φέρει νομοσχέδια «κρίσιμα και καταστροφικά» στάθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση του ανέφερε «Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους! Η Βουλή έκλεισε χθες για τον Αύγουστο. Οι τελευταίες μέρες κοινοβουλευτικής λειτουργίας δεν ήταν όμως καθόλου διεκπεραιωτικές ή ανώδυνες. Αντιθέτως, η κυβέρνηση επέλεξε αυτές ακριβώς τις μέρες για να φέρει νομοσχέδια κρίσιμα και καταστροφικά.

Πολιτιστική κληρονομιά, νερό, οικισμοί που ερημώνουν. Δύο νομοσχέδια, τρία κρίσιμα ζητήματα, ένα κοινό μοτίβο:

Απαξίωση και εκποίηση δημόσιας περιουσίας, εταιρική διαχείριση και εμπορευματοποίηση δημόσιων αγαθών, εξυπηρέτηση μεγάλων πολυεθνικών ιδιωτικών συμφερόντων.

Αναφέρομαι στα νομοσχέδια για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας με τίτλο «Hellenic Heritage A.E» για την οικονομική εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την επέκταση των αρμοδιοτήτων δύο άλλων ανωνύμων - και εισηγμένων στο Χρηματιστήριο - εταιρειών, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ για την εμπορική διαχείριση του νερού αλλά και το νέο ειδικό και κατ’ εξαίρεση πολεοδομικό εργαλείο για την ιδιωτική πολεοδόμηση δίπλα σε οικισμούς που ερημώνουν, η οποία βαφτίστηκε «αναβίωση».



Όπως είπα στην ομιλία μου στην Ολομέλεια την Πέμπτη, δεν πιστεύω ότι πρόκειται απλώς για κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Φυσικά και τα ευνοούν.

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Αλλά το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναδεικνύουν μια βαθιά ιδεολογική διαχωριστική γραμμή:

Για τη Δεξιά τα δημόσια αγαθά είναι εμπορεύσιμοι πόροι προς εκμετάλλευση, για την παραγωγή υπεραξίας για λίγους.

Για εμάς, για την Αριστερά, αυτά τα αγαθά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς και μόνο με όρους αγοράς. Είναι κοινά. Και το κράτος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο να τα προστατεύει. Για τη σημερινή κοινωνία και για τις μελλοντικές γενιές.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και το επιστέγασμα όλης αυτής της διαδικασίας νομοθέτησης: την πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια πρόταση που ψήφισε μόνη της η κυβερνητική πλειοψηφία. Μια προσπάθεια της Δεξιάς να συνταγματοποιήσει την πολιτική της. Στόχος της να κατοχυρώσει συνταγματικά τις επιλογές της και να περιορίσει τα περιθώρια μιας διαφορετικής - αριστερής - κυβέρνησης. Να δυσκολέψει μια επόμενη κυβέρνηση που θα θελήσει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική για την πραγματική προστασία των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Κρατώ τρία, κατά τη γνώμη μου, σαφή συμπεράσματα:

Πρώτον: η Δεξιά δεν κυβερνά απλώς. Δίνει μια στρατηγική και συμπαγή ιδεολογική και πολιτική μάχη για να επιβάλει την ατζέντα της. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Αριστερά, λοιπόν, σε όλες της τις εκδοχές.

Δεύτερον: Όσα συμβαίνουν στη Βουλή δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα. Είναι απολύτως κρίσιμα και δυστυχώς σήμερα επώδυνα για τους πολλούς. Γι’ αυτό και η μάχη που δίνεται από την πλευρά της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν είναι ασήμαντη. Και δεν πρέπει να υποτιμάται.

Τρίτον: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Γρήγορα. Γι’ αυτό η πολιτική ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς στη βάση ενός ριζοσπαστικού και ρεαλιστικού προγράμματος με ουσιαστικές τομές και μεταρρυθμίσεις είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Αυτά και καλές βουτιές!».