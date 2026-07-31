Στην αρμόδια Επιτροπή το σχέδιο νόμου έλαβε τη θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας.

Εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο, παράλληλα, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση δύο υπουργικές τροπολογίες και μια βουλευτική

Η πρώτη υπουργική τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις για την αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής επί ποινής πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης για τη θεμελίωση δικαιώματος απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 105Β Ποινικού Κώδικα- Την αυστηροποίηση και διεύρυνση της διακεκριμένης μορφής μαστροπείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 349 Ποινικού Κώδικα . Την σύντμηση του χρόνου πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς και την κατάργηση από 1η Σεπτεμβρίου του άρθρου 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ρύθμιση επί εκκρεμών αιτήσεων περιαφής εκτελεστήριου τύπου.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις για την συνέχιση των δράσεων δημόσιας υγείας και την κάλυψη φαρμακευτικής αγωγής στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης». Για τις Μονάδες Άμεσης Πρόσβασης Ασφαλούς Καταφυγίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων - Προσθήκη άρθρου 32 Α και παρ.1 Α στο άρθρο 81 του ν. 5129/2024. Την χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού των αναπληρωτών και ωρομισθιών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2026- 2027. Την θέσπιση μη απαίτησης προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τους δικαιούχους που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης- Κυρώσεις για παραβάσεις υπόχρεων στο πλαίσιο υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4914/2022 και παρ. 3 άρθρου 63Α ν. 5264/2025. Την διόρθωση παροράματος - Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 5317/2026. Την δυνατότητα μεταφορά έως 60.000.000 ευρώ κατ΄ έτος διαθεσίμων της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» στο ΑΠΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, έχει κατατεθεί μια βουλευτική τροπολογία από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές (Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου, Θόδωρη Δρίτσα και Ευκλείδη Τσακαλώτο) για την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κάλυψη όλων των προσφερόμενων από τα τριτοβάθμια ιδρύματα θέσεων - Ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% απόφοιτους/ες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25 - 34 ετών.