Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστειλε υπόμνημα προς την Επιτροπή με το οποίο ζητά να προηγηθεί η εξέταση της υπόθεσης Κυριαζίδη.

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από μήνυση του δημοσιογράφου, Πέτρου Κουσουλού, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αίτημα υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών» διευκρινίζοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά στην Ολομέλεια, το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε καθώς δεν υπήρχε εκπρόσωπος του κόμματος, ενώ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη και έστειλε υπόμνημα, ζητώντας από τα μέλη της Επιτροπής να προηγηθεί η εξέταση της υπόθεσης του Δημήτρη Κυριαζίδη.

«Αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ και ζητώ να απόσχετε από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας, με βάση το έγγραφο που σας εστάλη επειγόντως χθες από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Σημειώνω ότι τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της Κ.Ο. της ΝΔ, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο υπόμνημά της.

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Δείτε το υπόμνημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου: