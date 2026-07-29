Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στις οπτικές ίνες. Ο ΟΤΕ πρόσθεσε 62.000 νέους πελάτες FTTH, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φτάνει τις 687.000.

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία στην κερδοφορία κατέγραψε ο ΟΤΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 855,8 εκατ. ευρώ και να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διεθνούς χονδρικής, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχύθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 343,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 40,1% από 39% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στην επίδοση συνέβαλαν η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τα υψηλότερα λοιπά λειτουργικά έσοδα και οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις κόστους.

Τα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 5,9%, στα 203,3 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 156,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν στα 149,6 εκατ. ευρώ, έναντι 160,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στις οπτικές ίνες. Ο ΟΤΕ πρόσθεσε 62.000 νέους πελάτες FTTH, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φτάνει τις 687.000. Οι συνδέσεις FTTH αντιπροσωπεύουν πλέον το 29% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, από 20% ένα χρόνο πριν.

Η κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών έφτασε στο τέλος Ιουνίου τα 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον ΟΤΕ να διατηρεί τον στόχο για περίπου 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi μέσω Fixed Wireless Access συνέχισε να αναπτύσσεται, προσθέτοντας 19.000 συνδέσεις στο τρίμηνο και ανεβάζοντας τη συνολική βάση στις 119.000, από 45.000 το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θετική ήταν και η πορεία της συνδρομητικής τηλεόρασης. Στο τέλος Ιουνίου οι συνδρομητές του ΟΤΕ ανήλθαν σε 793.000, αυξημένοι κατά 7,9% σε ετήσια βάση, με την εταιρεία να αποδίδει την ανάπτυξη μεταξύ άλλων στο αθλητικό περιεχόμενο, στην αυστηρότερη αντιμετώπιση της πειρατείας και στην κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τις υπηρεσίες συμβολαίου. Οι καθαρές νέες συνδέσεις συμβολαίου έφτασαν τις 62.000, στην υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 17 και πλέον ετών, ενώ η συνολική βάση ξεπέρασε τα 3,1 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8%.

Η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων αυξήθηκε κατά 20%, στα 21 GB ανά πελάτη, ενώ η διείσδυση συσκευών 5G έφτασε το 49% της ενεργής βάσης. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά πλέον το 99%, ενώ η κάλυψη του 5G+ (5G Stand-Alone) βρίσκεται περίπου στο 84%.

Ισχυρή ανάπτυξη εμφάνισε ο τομέας System Solutions, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 52,1% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας στην άνοδο κατά 31,2% των λοιπών εσόδων. Η δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με έμφαση σε κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη και υπηρεσίες Cloud.

Στον αντίποδα, τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 40,3%, κυρίως λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διεθνούς κίνησης με σχεδόν μηδενικό περιθώριο κέρδους. Η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2026 και του 2027.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 405,3 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) δωδεκαμήνου. Παράλληλα, η S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ σε «A-» με σταθερές προοπτικές, ενισχύοντας το χρηματοοικονομικό προφίλ του ομίλου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, σημείωσε ότι οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής και φέρνουν τον όμιλο πιο κοντά στους στόχους του 2026. Στρατηγική επιδίωξη της διοίκησης είναι η εξέλιξη του ΟΤΕ σε μια «digital first» και σταδιακά «AI native» εταιρεία, με αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο λειτουργικό μοντέλο και στις δικτυακές υποδομές.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα από υπηρεσίες θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική, παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Στη σταθερή, βασικοί μοχλοί αναμένεται να είναι το FTTH, το FWA και η τηλεόραση, ενώ στην κινητή η ανάπτυξη θα στηριχθεί στην περαιτέρω επέκταση του 5G Stand-Alone και στη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας.