Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών.

Σημαντική επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση, με τον συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης να διαμορφώνεται πλέον στις 43.000.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τροποποιεί το υφιστάμενο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μεγαλύτερης ηλικίας ανέργων σε φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση, μεταξύ άλλων, πολιτών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πού δημιουργούνται οι 43.000 θέσεις εργασίας

Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημοσίου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δήμοι και περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές διευθύνσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, όπως και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση θέτει, ωστόσο, συγκεκριμένο όριο στον αριθμό των ωφελουμένων που μπορεί να απασχολήσει κάθε φορέας. Το προσωπικό που θα τοποθετηθεί μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του υφιστάμενου προσωπικού του φορέα. Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ποσοστού λαμβάνονται υπόψη οι τακτικοί υπάλληλοι και όσοι εργάζονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η επέκταση του προγράμματος συνοδεύεται από σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 192 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, έως 144 εκατ. ευρώ θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, ενώ η πρόσθετη επιβάρυνση για τους προϋπολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υπολογίζεται έως τα 48 εκατ. ευρώ.

Η πρόσθετη δαπάνη για τη ΔΥΠΑ κατανέμεται σε βάθος τριετίας, με έως 7,5 εκατ. ευρώ για το 2026, έως 72 εκατ. ευρώ για το 2027 και έως 64,5 εκατ. ευρώ για το 2028.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα συνολικά, από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη ολοκλήρωσή του, η δαπάνη μπορεί να φθάσει περίπου τα 1,022 δισ. ευρώ. Από αυτά, έως 664,85 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και έως 357 εκατ. ευρώ από τους προϋπολογισμούς φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι προϋποθέσεις για τους ωφελούμενους

Με τη νέα απόφαση επικαιροποιούνται παράλληλα οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ωφελούμενοι μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες ομογενών. Για τους πολίτες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ προβλέπεται η απαραίτητη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο ανάλογο με την εκπαιδευτική κατηγορία και τη θέση στην οποία πρόκειται να απασχοληθούν. Το απαιτούμενο επίπεδο ελληνομάθειας ξεκινά από Α2 για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και φθάνει έως Γ1 για διοικητικές θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τέλος, καθορίζονται αναλυτικά τα κωλύματα για την τοποθέτηση των ωφελουμένων, τα οποία συνδέονται, μεταξύ άλλων, με συγκεκριμένες ποινικές καταδίκες, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δικαστική συμπαράσταση και προηγούμενη οριστική παύση ή απόλυση από φορέα του δημόσιου τομέα υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην απόφαση.

