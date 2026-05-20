Αυξήθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Απρίλιο 2026 σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Αύξηση στον αριθμό των επιδοτούμενων ανέργων καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 162.482 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.426 άτομα ή 4,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, όταν οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας ανέρχονταν σε 156.056 άτομα.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων, οι 120.966 είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό, που φτάνουν τους 41.516 δικαιούχους, αντιπροσωπεύοντας το 25,6% των επιδοτούμενων.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των επιδοτούμενων ανέργων, καθώς ανέρχονται σε 90.132 άτομα (55,5%), ενώ οι άνδρες σε 72.350 (44,5%).

Παράλληλα, τα στοιχεία της ΔΥΠΑ δείχνουν συνολική αποκλιμάκωση της εγγεγραμμένης ανεργίας, καθώς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 9,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 737.625 τον Απρίλιο 2026, έναντι 811.324 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αύξηση των επιδοτούμενων αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των εποχικών κλάδων και κυρίως του τουρισμού, καθώς και στη διεύρυνση των δικαιούχων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.