Στόχος του νέου μητρώου είναι η δημιουργία μιας πλήρους και ενοποιημένης εικόνας για κάθε ακίνητο, μέσα από τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις μισθώσεις και τη χρήση του.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙ.ΔΑ.), το οποίο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν κάθε ακίνητο. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 4ο Συνέδριο Real Estate των Capital.gr και Forbes με θέμα «Νέα Εποχή για την Αγορά Ακινήτων – Ευκαιρίες & Προκλήσεις».

Ο κ. Πιτσιλής χαρακτήρισε το έργο ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και σύνθετο εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι η βασική πρόκληση εστιάζεται στη διαλειτουργικότητα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Όπως εξήγησε, στόχος του νέου μητρώου είναι η δημιουργία μιας πλήρους και ενοποιημένης εικόνας για κάθε ακίνητο, μέσα από τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις μισθώσεις και τη χρήση του.

«Στόχος είναι να πάρουμε όλη την πληροφορία γύρω από το ακίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αρχικοποίησης δεδομένων, καθώς σήμερα διαφορετικές κατηγορίες μισθώσεων, όπως οι αστικές και οι αγροτικές, καταγράφονται σε διακριτά συστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυσκολίες που δημιουργεί η απουσία γεωεντοπισμού στο υφιστάμενο φορολογικό μητρώο, τονίζοντας ότι η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων. Παράλληλα αποκάλυψε ότι η ΑΑΔΕ διενεργεί ήδη ελέγχους σε περίπου 20.000 ΑΦΜ για αποκλίσεις και παρατυπίες που σχετίζονται με ακίνητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φορολογούμενοι έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση οικειοθελούς επιστροφής ποσών.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, αφετηρία για τη λειτουργία του ΜΙ.ΔΑ. θα αποτελέσουν τα στοιχεία του Ε9 και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και των ενοικιαστών στη διαδικασία δήλωσης στοιχείων, ιδιαίτερα για τις κύριες κατοικίες, ενώ γνωστοποίησε ότι στο νέο σύστημα θα ενσωματωθεί και η πρόβλεψη για την καταγραφή του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλονται τα μισθώματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Πιτσιλής αποκάλυψε ακόμη ότι η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ήδη δεδομένα από μεσιτικές πλατφόρμες στο πλαίσιο των ελεγκτικών διαδικασιών, κάνοντας λόγο για περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί, όπως διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ στοιχείων ΕΝΦΙΑ και φορολογικών δηλώσεων.